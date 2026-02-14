Spaccio tra Corsico e Settimo: due arresti per detenzione e aggressione

operazione della Squadra Investigativa del commissariato Lorenteggio: due arresti tra Corsico, Settimo Milanese e Cesano Boscone con sequestro di stupefacenti e materiale per il confezionamento

Chi ha operato e perché

La Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, con il supporto dell’unità cinofila della polizia locale, ha condotto un’operazione antidroga il 13 febbraio 2026 nei comuni di Corsico, Settimo Milanese e Cesano Boscone. L’intervento mirava a interrompere la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio.

Cosa è successo

Nel corso dei controlli sono stati fermati e poi arrestati due cittadini italiani: un 47enne e un 23enne, entrambi accusati di detenzione ai fini di spaccio. Le fasi dell’operazione non sono state tranquille: si sono registrati tentativi di fuga e episodi di violenza e resistenza verso gli agenti, che hanno riportato lievi contusioni durante le operazioni di blocco.

Ricostruzione degli eventi legati al 47enne

Nel pomeriggio del 13 febbraio gli investigatori hanno visto il 47enne uscire dall’appartamento in via Cellini a Corsico. L’uomo si è recato in auto alla stazione dei carabinieri per adempiere a un obbligo di presentazione già connesso a un precedente episodio. Dopo la firma si è spostato a Settimo Milanese: in via Pastore è stato osservato mentre incontrava una donna e concludeva uno scambio, sotto il controllo della polizia.

Alla vista degli agenti la donna è stata fermata e trovata in possesso di una dose di cocaina. Il 47enne ha cercato di allontanarsi, spingendo gli operatori e colpendoli mentre tentava di fuggire fra le auto in sosta. L’intervento di altre pattuglie ha però permesso di bloccarlo e arrestarlo; ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso accertamenti per definire con precisione modalità e responsabilità.

Sequestri rinvenuti nella vettura del 47enne e fermo del 23enne

Durante l’ispezione del veicolo del 47enne, svolta anche con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia Locale, sono emerse otto dosi di hashish e 1.560 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

La stessa sera, in via Marzabotto a Corsico, è stato fermato un 23enne: addosso gli sono stati trovati 5,8 grammi di cocaina e 790 euro in contanti. Anche per lui sono in corso ulteriori accertamenti per definire il ruolo nella presunta attività di spaccio.

Perquisizione domiciliare e materiali sequestrati al 23enne

La perquisizione estesa all’abitazione del 23enne a Cesano Boscone ha portato al sequestro di due bilancini di precisione, numerosi misurini intrisi di cocaina, un grosso coltello da cucina e materiale per il confezionamento delle dosi. Nell’auto del giovane, grazie al fiuto dei cani, sono state trovate altre due dosi di hashish, sette involucri di cocaina e circa 100 grammi di hashish nascosti. Tutto il materiale è stato sequestrato e inserito nel fascicolo d’indagine.

Comportamento durante gli accertamenti

Entrambi gli indagati hanno opposto resistenza. Il 47enne ha cercato di allontanarsi durante l’incontro a Settimo; il 23enne, condotto al commissariato di via Lorenteggio per le formalità di rito, ha colpito ripetutamente un agente nel tentativo di liberarsi. In entrambe le situazioni gli operatori sono riusciti a neutralizzare le azioni e a procedere con gli arresti.

Quadro investigativo e passi successivi

Le accuse contestate includono la detenzione ai fini di spaccio, oltre ai reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Sono stati posti sotto sequestro sostanze stupefacenti, strumenti di pesatura e imballaggio e somme di denaro ritenute provento illecito. Le indagini proseguono per ricostruire la rete di approvvigionamento e distribuzione e per individuare eventuali collegamenti con altre persone o gruppi sul territorio. Ulteriori sviluppi saranno formalizzati dagli inquirenti nelle prossime fasi procedurali.