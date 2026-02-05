Olimpia Milano: Preparazione alla sfida contro Treviso al Palaverde

Preparati per un emozionante incontro tra Treviso e Olimpia Milano, dove i giocatori daranno il massimo per ottenere la vittoria. Non perdere questa opportunità di vedere in azione le due squadre di basket, pronte a offrire uno spettacolo indimenticabile sul campo.

Il Palaverde di Treviso si prepara ad accogliere un incontro di grande rilevanza nel campionato di basket. La squadra locale affronterà l’Olimpia Milano, un match attesissimo in programma per lunedì alle ore 20:30. I biglietti sono ancora disponibili su Vivaticket.

Olimpia Milano: un avversario temibile

La prima parte della stagione non è stata semplice per l’Olimpia Milano, nota anche come le Scarpette Rosse. La squadra ha vissuto momenti di difficoltà, inclusi un cambio di allenatore a seguito delle dimissioni di Ettore Messina. Sotto la guida del suo assistente, Giuseppe Poeta, l’Olimpia ha mostrato segni di ripresa, conquistando vittorie significative contro avversari di alto calibro in Euroleague, come Panathinaikos e Real Madrid.

Le sfide recenti

Negli ultimi tempi, l’Olimpia Milano ha affrontato un rallentamento, registrando 4 sconfitte nelle ultime 6 partite. Nonostante queste difficoltà, il roster rimane di altissimo livello. Tuttavia, la squadra attualmente dovrà fare a meno di alcuni giocatori chiave, tra cui Bolmaro, Nebo, Sestina e Tonut, tutti assenti per infortuni. Inoltre, il giocatore Lorenzo Brown è stato escluso per decisioni tecniche.

Il roster di Milano: stelle in campo

Nonostante le assenze, Milano presenta un team di grandi nomi: Shavon Shields, Marko Guduric, Armoni Brooks, Zach LeDay, Devin Booker e Bryant Dunston sono solo alcuni dei talenti che scenderanno in campo. Il comparto italiano è ben rappresentato da Nico Mannion, Diego Flaccadori e Quinn Ellis, i quali contribuiscono all’equilibrio della squadra. A completare il roster ci sono il co-capitano Giampaolo Ricci e il centro Ousmane Diop, ex Sassari.

Un ex tra i protagonisti

Un occhio di riguardo va a Leon Radosevic, che ha giocato per l’Olimpia Milano dal 2011 al 2013. Durante la sua esperienza, ha collezionato 263 punti in 58 partite tra Serie A e Coppa Italia, segnando in modo significativo la sua carriera.

Preparativi per la sfida: la strategia di Poeta

Il coach Peppe Poeta ha dichiarato che la partita contro Treviso rappresenterà una vera e propria battaglia. La squadra milanese dovrà affrontare un avversario che, nonostante le difficoltà, continua a mostrare competitività. Milano, reduce da una convincente vittoria su Baskonia, dovrà mantenere alta la guardia, puntando su una difesa solida e una gestione efficace dei rimbalzi per conseguire il successo.

Il momento dell’Asvel

Inoltre, gli avversari di Milano, l’Asvel di Villeurbanne, stanno attraversando un buon periodo, avendo recentemente tenuto testa a squadre forti come il Barcellona e il Panathinaikos. Questa situazione richiede che l’Olimpia giochi con intensità, evitando di concedere opportunità facili agli avversari.

Con tutti questi elementi in gioco, il match di lunedì si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di basket. L’Olimpia Milano, nonostante le difficoltà, cercherà di consolidare la propria posizione nella classifica, mentre Treviso tenterà di sfruttare al meglio il fattore campo per ottenere una vittoria preziosa. Sarà una sfida che promette emozioni e colpi di scena, dove ogni punto sarà fondamentale per il destino di entrambe le squadre.