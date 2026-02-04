Vandali in azione: disordini a Trezzano e Buccinasco durante il weekend

Weekend di vandalismo a Trezzano e Buccinasco: le autorità locali esprimono preoccupazione per l'aumento degli atti vandalici.

Nel weekend appena trascorso, i cittadini di Trezzano sul Naviglio e Buccinasco hanno dovuto affrontare atti vandalici che hanno compromesso la tranquillità dei loro comuni. Le autorità locali hanno espresso, tramite i social, disappunto e preoccupazione per questi eventi che hanno turbato la serenità della comunità.

Vandalismo a Trezzano sul Naviglio

Il comune di Trezzano ha subito danni significativi a causa di atti vandalici. Nella notte tra domenica e lunedì, alcuni individui hanno aperto sacchi della spazzatura in diverse strade, tra cui via Mascagni, via Leonardo da Vinci e via Pascoli. L’assessore all’Ambiente, Mattia Di Bisceglie, ha comunicato che questi comportamenti incivili hanno causato ritardi nella raccolta dei rifiuti, aggravando ulteriormente la situazione per gli operatori ecologici.

Interventi e reazioni

Nonostante gli inconvenienti, gli operatori di Sangalli/Idealservice sono stati prontamente mobilitati per ripristinare il decoro urbano, sebbene i tempi di intervento siano stati più lunghi del previsto. L’assessore ha ringraziato i cittadini per la pazienza e la collaborazione, sottolineando l’importanza di unirsi contro la maleducazione e il vandalismo.

Atti vandalici a Buccinasco

Anche a Buccinasco la situazione è stata difficile. Nella zona del parco e laghetto Spina Azzurra, alcuni vandali hanno rovesciato il contenitore per le pile usate e distrutto un totem dedicato alla raccolta differenziata. Inoltre, una centralina elettrica è stata ribaltata, creando ulteriori problematiche. L’assessora Martina Villa ha commentato queste azioni, definendole un tradimento nei confronti della comunità.

Riflessioni e proposte

Le parole di Villa risuonano tra i cittadini: “Ogni volta che vediamo immagini di vandalismo, proviamo un senso di tradimento. È fondamentale non restare indifferenti a tali eventi.” Ha poi proposto una riflessione su come affrontare il problema, suggerendo che la risposta non può limitarsi all’aumento delle telecamere o a punizioni severe. La realtà è complessa e la soluzione deve necessariamente passare attraverso un approccio educativo e di prevenzione.

Il ruolo delle politiche giovanili

Villa ha enfatizzato la necessità di investire nelle politiche giovanili, affermando che la situazione attuale richiede una revisione delle strategie adottate in passato. “Dobbiamo offrire ai giovani spazi e opportunità per esprimere le proprie passioni, trasformando la rabbia e la noia in creatività”, ha dichiarato. Le associazioni sportive e culturali, le parrocchie e altri luoghi di aggregazione possono svolgere un ruolo cruciale in questo processo.

“Continueremo a lavorare per garantire la sicurezza, ma è fondamentale investire anche nell’istruzione e nelle politiche giovanili”, ha concluso l’assessora. È necessario unire gli sforzi per costruire un futuro migliore, dove i giovani possano sentirsi parte attiva della comunità.