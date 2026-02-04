Furto d’identità sui social: il caso della presidente del Consiglio comunale di Milano

Scopri la denuncia di Elena Buscemi su un profilo falso di Facebook che sfrutta la sua identità. Rimani informato sulle problematiche legate alla privacy online e alla sicurezza sui social media.

Oggi, la presidente del Consiglio comunale di Milano, Elena Buscemi, ha denunciato la comparsa di un profilo Facebook fraudolento che utilizza il suo nome e la sua immagine in modo improprio. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza e sull’integrità delle identità digitali, specialmente in un’epoca in cui le interazioni online sono sempre più comuni.

Il profilo falso e la sua simbologia

Il profilo falso in questione ha come foto principale un’immagine di Buscemi in abito firmato dalla maison Finzi, indossato durante la cerimonia degli Ambrogini d’Oro nel 2026. Questo vestito, carico di significato, è stato realizzato secondo un bozzetto originale conservato alla Biblioteca Braidense, un’opera incompiuta per anni a causa delle leggi razziali che hanno colpito la storica casa di moda ebraica.

Reazioni e contesto

La presidente ha commentato l’accaduto, evidenziando come l’emergere di questo profilo falso non sia un evento casuale, ma possa essere collegato a insulti ricevuti in seguito a un suo post riguardante l’Ice. Buscemi ha sottolineato che questo tipo di attacco personale non è nuovo per lei e che episodi simili erano già avvenuti nei giorni precedenti.

Invito alla segnalazione

Per affrontare questa situazione, Buscemi ha esortato gli utenti di Facebook a non interagire con il profilo fraudolento. Ha invitato tutti a segnalare l’account ai gestori della piattaforma affinché venga rimosso il prima possibile. La presidente ha chiarito l’importanza di proteggere la propria identità online e di rimanere vigili in merito a possibili abusi.

Le implicazioni del furto d’identità

Questo episodio mette in luce una questione più ampia riguardante la sicurezza sui social network. Il furto d’identità è diventato un’operazione comune tra i criminali informatici, che sfruttano la vulnerabilità degli utenti per danneggiare la loro reputazione o, in casi estremi, per truffe finanziarie. La denuncia di Buscemi è un richiamo all’attenzione per tutti coloro che utilizzano i social media, evidenziando la necessità di un comportamento cauto e responsabile.