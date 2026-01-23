Festa di San Sebastiano al Comando di Polizia Locale di Cerro Maggiore: Celebrazione e Tradizione

Scopri come il Comando di Polizia Locale di Cerro Maggiore ha celebrato San Sebastiano attraverso riconoscimenti e iniziative significative. Un evento che ha messo in luce l'impegno della comunità e il valore del servizio pubblico.

Il 23 gennaio 2026 segna una data significativa per il comando di Polizia Locale di Cerro Maggiore, che ha celebrato per la prima volta la festività di San Sebastiano, patrono delle polizie locali. Questo evento ha visto la partecipazione del sindaco Nuccia Berra, del vicesindaco Alessandro Provini, dell’assessore alla Cultura Daniel Dibisceglie, insieme al comandante Francesco Cozza e agli agenti del corpo, il parroco don Erasmo Rebecchi, il comandante dei Carabinieri Antonino Lisciandro e i rappresentanti della Protezione Civile.

Riconoscimenti al personale

Durante la cerimonia, sono stati conferiti riconoscimenti a tre agenti per i loro anni di servizio: il Sovrintendente Scelto Francesco Falleti per 30 anni in divisa, Massimiliano Biscioni per 20 anni e Edoardo Ravone per 5 anni. Questi premi hanno sottolineato l’impegno e la dedizione del personale nella salvaguardia della comunità.

Il messaggio del comandante

Il comandante Cozza ha colto l’occasione per esprimere il suo apprezzamento nei confronti del suo team e ha fornito un resoconto dettagliato delle attività svolte nel 2026. Ha evidenziato la collaborazione con i comuni dell’asse del Sempione, che ha portato a operazioni di polizia locale, servizi straordinari e controlli sulla sicurezza urbana.

Nel periodo da maggio a settembre, il comando ha partecipato a numerosi eventi, tra cui il supporto per il Comune di Legnano durante il Rugby Sound e per il Comune di Rescaldina in occasione di una corsa podistica. Inoltre, sono stati organizzati corsi di formazione per migliorare le tecniche operative degli agenti, affinché possano utilizzare al meglio gli strumenti di autotutela.

Attività e statistiche del 2026

La polizia ha collaborato anche con altri comandi per garantire la sicurezza durante eventi locali, come la sagra di San Bartolomeo. Nel 2026, il comando ha partecipato a due operazioni SMART promosse dalla Regione Lombardia, implementando posti di controllo nei comuni dell’asse.

Investimenti in tecnologia e formazione

Grazie a un bando regionale, sono stati finanziati quattro nuovi impianti di videosorveglianza nella frazione di Cantalupo, potenziando la sicurezza della zona. I corsi di educazione stradale nelle scuole di via Boccaccio, in collaborazione con gli agenti, hanno permesso agli studenti di apprendere le norme di sicurezza stradale in modo pratico, culminando in un’uscita in bicicletta.

Il sistema di videosorveglianza cittadina è stato aggiornato con nuove telecamere ad alta risoluzione, garantendo una sorveglianza più efficace. Nel corso dell’anno, sono stati elevati oltre 2.440 verbali e preavvisi, con sanzioni che hanno superato i 222.000 euro, dimostrando l’impegno del comando nel mantenere l’ordine pubblico.

Progetti futuri e collaborazione

Un tema che continua a essere centrale per il comando è l’idea di istituire un Comando unico in collaborazione con San Vittore Olona. Il vicesindaco Provini ha sottolineato che questa fusione consentirebbe di avere più risorse e personale a disposizione, ma necessita della volontà politica per realizzarsi.

Il comandante Cozza ha aggiunto che la cooperazione nell’ambito dell’asse del Sempione sta già portando risultati significativi, contribuendo a un ambiente più sicuro per i cittadini.