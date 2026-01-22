Diego Baroni, il 14enne scomparso, ritrovato a Milano dopo una settimana di angoscia

Dopo nove giorni di angoscia, Diego Baroni è stato ritrovato a Milano, riabbracciando con emozione la madre.

Il caso di Diego Baroni, un ragazzo di 14 anni scomparso da San Giovanni Lupatoto (Verona) il 12 gennaio, ha tenuto con il fiato sospeso non solo la sua famiglia, ma anche l’intera comunità. Oggi, 21 gennaio, la notizia del suo ritrovamento a Milano ha portato un sospiro di sollievo a tutti coloro che lo cercavano. Gli agenti di polizia lo hanno trovato in una casa di comunità situata in via Livigno, dove il giovane si era recato in cerca di riparo.

Il ritrovamento di Diego

La scoperta di Diego è avvenuta grazie alla segnalazione di un dipendente della struttura che, notando la presenza di un minore non accompagnato, ha immediatamente avvertito le autorità. Fortunatamente, il giovane ha comunicato agli agenti di polizia di stare bene, segnando la fine di un periodo di intensi timori per la sua famiglia e l’intera comunità veronese.

Il primo incontro con la madre

Nel pomeriggio, presso gli uffici della Questura di Milano, Diego ha riabbracciato sua madre, Sara Agnolin. Questo momento è stato estremamente emozionante e carico di significato, non solo per il ragazzo ma anche per la madre, che ha vissuto giorni di angoscia e preoccupazione. La dottoressa Serafina Di Vuolo, dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale, ha dichiarato che Diego appare provato ma in buone condizioni di salute.

Le indagini e le motivazioni della scomparsa

Nonostante il ritrovamento abbia portato un certo sollievo, permangono numerosi interrogativi riguardo ai motivi che hanno spinto il ragazzo ad allontanarsi da casa. Il comandante dei carabinieri di Verona, Claudio Papagno, ha rivelato che, prima della sua scomparsa, Diego aveva effettuato ricerche su come evitare di essere rintracciato tramite il telefono cellulare. Questi dettagli sollevano interrogativi su eventuali pressioni o problemi che il giovane stava affrontando.

Un’indagine in corso

Attualmente, le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire le circostanze di questi nove giorni. Diego non indossava più le scarpe nuove con cui era partito e ha lasciato anche il suo zaino. Inoltre, il suo cellulare è stato trovato in possesso di un altro individuo, un maghrebino. Questi elementi potrebbero fornire ulteriori indizi sul percorso intrapreso dal ragazzo durante la sua assenza.

La reazione della comunità

La notizia del ritrovamento di Diego ha suscitato una risposta di gioia e sollievo nella comunità di San Giovanni Lupatoto. Il sindaco Attilio Gastaldello ha espresso la sua felicità per il felice esito della vicenda, sottolineando quanto la comunità si sia mobilitata per cercare il giovane. Con una manifestazione silenziosa organizzata alla ricerca di Diego, la città ha dimostrato il suo sostegno alla famiglia e il desiderio di riportare a casa il ragazzo.

Il ritrovamento di Diego rappresenta non solo la fine di una dolorosa attesa per la sua famiglia, ma anche un momento di riflessione per l’intera comunità su questioni più profonde e complesse che riguardano i giovani. Sarà fondamentale seguire l’evoluzione di questa storia e garantire che Diego riceva il supporto necessario per affrontare eventuali difficoltà emerse durante la sua assenza.