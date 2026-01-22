Automezzo Innovativo per Auser Pero: La Collaborazione Vincente con Pulminoamico

Auser Pero potenzia i propri servizi di assistenza e consegna pasti grazie all'acquisto di un nuovo automezzo, frutto di una proficua collaborazione con Pulminoamico e il Comune.

Una nuova iniziativa si sta sviluppando a Pero, comune attivo nel supporto alle fasce più vulnerabili della popolazione. Grazie alla sinergia tra Pulminoamico, il Comune di Pero e Auser Pero, è stato presentato un progetto volto a migliorare i servizi offerti dall’associazione, che opera nel territorio da oltre 30 anni.

Presentazione del nuovo automezzo

Il presidente di Auser Pero, Antonio Toppi, ha espresso entusiasmo per l’arrivo di questo nuovo automezzo, sottolineando come rappresenti un’importante opportunità per rinnovare il parco mezzi dell’associazione. “Questo mezzo ci permetterà di continuare a fornire servizi di accompagnamento verso le strutture sociosanitarie e di consegna pasti a domicilio”, ha dichiarato il presidente, evidenziando il valore cruciale di tali servizi per la comunità.

Nel 2026, Auser ha effettuato oltre 2000 consegne di pasti e circa 280 accompagnamenti, confermando il suo ruolo di sostegno per le persone più fragili.

Un incontro significativo

Il 15 gennaio 2026, presso il Centro Greppi, si è svolta una conferenza stampa per ufficializzare l’inizio di questo importante progetto. Il sindaco Antonino Abbate ha descritto l’iniziativa come un esempio di collaborazione fruttuosa tra pubblico e privato, un passo avanti per il benessere della comunità.

Collaborazione tra enti e privati

La partnership tra l’Amministrazione Comunale, Auser e Pulminoamico rappresenta un modello di cooperazione che unisce le forze per affrontare le sfide sociali. “Pulminoamico si occuperà di raccogliere la pubblicità da parte degli imprenditori locali, consentendo loro di contribuire attivamente ai servizi sociali del territorio”, ha spiegato il sindaco.

L’assessora ai Servizi Sociali, Germana Rossi, ha manifestato il suo sostegno all’iniziativa, affermando: “Questo progetto è fondamentale per supportare le fasce più deboli della nostra comunità”. Anche l’assessore al Commercio, Giuseppe Vatalaro, ha garantito il proprio impegno, sottolineando l’importanza dei contributi per il bene collettivo.

Ricerca di partner privati

Alberto Mistò, referente di Pulminoamico, ha approfondito il ruolo del privato nel progetto. “Coinvolgeremo gli imprenditori locali per sottoscrivere spazi pubblicitari sul veicolo, creando così un legame tra il settore imprenditoriale e le necessità sociali”. Claudio Pagelli, incaricato di contattare i potenziali partner, si impegnerà nei prossimi mesi a sensibilizzare le aziende sul valore di questa iniziativa.

Al termine dell’iniziativa, è prevista una cerimonia di consegna del mezzo, accompagnata da un momento simbolico di taglio del nastro e ringraziamenti a coloro che hanno partecipato attivamente al progetto.

Prospettive future

Il nuovo automezzo per Auser Pero rappresenta non solo un potenziamento dei servizi esistenti, ma anche un esempio concreto di come la collaborazione tra diversi attori possa portare a risultati tangibili per la comunità. Con l’obiettivo di migliorare il supporto alle persone fragili, questa iniziativa segna un passo importante verso un futuro più inclusivo e solidale.