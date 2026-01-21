Scopri il Magico Spettacolo per la Salute Cardiovascolare a Legnano

Un evento teatrale straordinario per valorizzare e diffondere la cultura della cardioprotezione a Legnano.

Il 21 gennaio 2026, presso la Sala degli Stemmi di Palazzo Malinverni a Legnano, si è tenuta una conferenza stampa per presentare ‘Lo Spettacolo del Cuore’, un evento teatrale multimediale dedicato alla prevenzione e alla cultura della cardioprotezione. La manifestazione avrà luogo il 31 gennaio 2026, alle ore 21.00, presso il Teatro Talisio Tirinnanzi.

Questa iniziativa, sostenuta dal Comune di Legnano, è organizzata dall’Associazione SESSANTAMILAVITEDASALVARE ALTOMILANESE ODV e coincide con il 25° anniversario della morte di Marco Bandera, un giovane studente dell’Istituto Bernocchi, deceduto a causa di un arresto cardiaco durante una partita di calcetto. La tragica scomparsa di Marco ha ispirato un movimento locale volto a diffondere le manovre salvavita, l’uso dei defibrillatori e una maggiore consapevolezza riguardo alle emergenze sanitarie.

Un messaggio educativo e di prevenzione

Mirco Jurinovich, Presidente dell’Associazione, ha aperto la conferenza sottolineando l’importanza educativa del progetto e il suo legame con il territorio: “La prevenzione parte dalla cultura. Portare questi temi sul palcoscenico li rende più accessibili e memorabili. Ogni persona informata diventa un potenziale elemento fondamentale nella catena della sopravvivenza.”

Costruire una rete di sicurezza

Luca Cantarella, Vicepresidente dell’Associazione, ha evidenziato il ruolo cruciale delle collaborazioni tra associazioni, enti e aziende locali per creare un ambiente più sicuro per i cittadini. “Il lavoro svolto negli anni dalla nostra Associazione può raggiungere il suo massimo potenziale solo se tutte le istituzioni, dai Comuni alla Regione, uniscono le forze per un progetto comune.”

La descrizione dell’evento

La Dottoressa Sara Cescon, attrice della compagnia teatrale coinvolta, ha descritto ‘Lo Spettacolo del Cuore’ come un evento multimediale di carattere scientifico e divulgativo, rivolto a un pubblico di tutte le età. L’obiettivo è quello di informare il pubblico sulle patologie cardiovascolari, spiegando come funziona il cuore e suggerendo stili di vita sani per prevenire le malattie. L’uso delle tecniche teatrali permette di rendere queste tematiche più chiare e fruibili.

Il sostegno delle istituzioni locali

Il Sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, ha espresso il suo entusiasmo per l’iniziativa, ricordando l’obiettivo iniziale di installare sessanta defibrillatori in spazi pubblici, un traguardo ormai vicino. “Abbiamo arricchito Legnano con una rete di defibrillatori distribuiti capillarmente, un’importante risorsa per la salute pubblica. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a far crescere questa rete e ai volontari che, attraverso la formazione nelle scuole e nella comunità, stanno promuovendo una cultura della prevenzione.”

Un evento che ha già registrato il tutto esaurito

La conferenza ha ricevuto anche il supporto di un videomessaggio di Silvia Scurati, rappresentante di Regione Lombardia, che ha elogiato il progetto per la sua capacità di unire prevenzione sanitaria e partecipazione civica. Daniela Cazzaniga, Responsabile dell’Area territoriale BCC Busto Garolfo, ha confermato l’impegno delle imprese locali nel sostenere iniziative con un forte impatto sociale.

Il grande interesse verso l’evento è dimostrato dal sold out registrato in tempi record. L’appuntamento è fissato per il 31 gennaio 2026, alle ore 21.00, al Teatro ‘Talisio Tirinnanzi’ di Legnano, dove il pubblico potrà assistere a uno spettacolo che unisce emozione, informazione e responsabilità sociale. Questa manifestazione è una testimonianza concreta dell’importanza della cultura nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e della necessità di una comunità unita per affrontare le sfide della salute pubblica.