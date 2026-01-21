Peppe Poeta: Pronti a Riscattarci contro lo Zalgiris dopo la Sconfitta

Peppe Poeta esprime dispiacere per la sconfitta, ma si concentra già sulla prossima partita, pronto a dare il massimo per ottenere risultati migliori.

Dopo la recente sconfitta subita contro il Real Madrid, il coach dell’Olimpia Milano, Peppe Poeta, ha condiviso le sue riflessioni sulla partita e sull’imminente sfida contro lo Zalgiris. Con un tono di delusione ma anche di determinazione, Poeta ha analizzato le prestazioni della sua squadra, evidenziando la necessità di un cambiamento immediato per affrontare gli avversari futuri.

Analisi della partita contro il Real Madrid

In un incontro che ha messo in evidenza le lacune dell’Olimpia Milano, Poeta ha iniziato il suo commento con un ringraziamento al Real Madrid per la loro performance eccezionale. “Hanno giocato una partita straordinaria e attualmente sono senza dubbio la squadra più in forma dell’EuroLeague”, ha dichiarato Poeta. Questo riconoscimento dimostra la sua capacità di analizzare obiettivamente le situazioni, anche quando le cose non vanno come sperato.

Impatto della sconfitta

Il coach ha manifestato un profondo dispiacere per la mancanza di competitività mostrata dalla sua squadra. “Mi dispiace molto non aver visto una prestazione competitiva da parte nostra”, ha dichiarato. Dopo un periodo positivo, caratterizzato da cinque vittorie in sei partite, le aspettative erano elevate. Tuttavia, il calo di prestazioni ha sorpreso molti. Poeta ha messo in evidenza come la squadra sia scesa in campo con un atteggiamento troppo passivo, senza affrontare la sfida con l’aggressività necessaria.

Preparazione per la prossima sfida

Volgendo lo sguardo al futuro, il coach Poeta ha sottolineato l’importanza di voltare pagina e di concentrarsi sulla prossima partita contro lo Zalgiris. Secondo le sue parole, è necessario migliorare in diversi aspetti, ma ciò che conta ora è superare la delusione per la sconfitta e prepararsi a una prestazione migliore giovedì. Il tecnico ha poi evidenziato il ruolo cruciale dei tifosi di casa, il cui supporto può avere un impatto positivo sulle performance della squadra.

La mentalità da adottare

Per affrontare lo Zalgiris, è essenziale che l’Olimpia Milano adotti una mentalità vincente. Il coach Poeta ha incoraggiato i suoi giocatori a mostrare maggiore determinazione e a considerare questa sconfitta come un’opportunità per crescere. “Dobbiamo rimanere uniti e lavorare duramente per tornare sulla strada giusta”, ha affermato il tecnico. L’intero ambiente della squadra è chiamato a reagire e a riprendersi, dimostrando che ogni battuta d’arresto può diventare un trampolino di lancio per il successo futuro.