Il Grande Spettacolo del Cuore: Evento Imperdibile per la Salute Cardiovascolare

Un evento straordinario dedicato alla sensibilizzazione sulla salute cardiovascolare attraverso l'arte teatrale.

Questa mattina, il 21 gennaio 2026, la Sala degli Stemmi di Palazzo Malinverni a Legnano ha ospitato la conferenza stampa per presentare “Lo Spettacolo del Cuore“. Questo evento teatrale multimediale, dedicato alla prevenzione cardiovascolare, si svolgerà sabato 31 gennaio 2026 alle ore 21.00 presso il Teatro Talisio Tirinnanzi.

Patrocinata dal Comune di Legnano, l’iniziativa è promossa dall’Associazione SESSANTAMILAVITEDASALVARE ALTOMILANESE ODV, in occasione del 25° anniversario dalla scomparsa di Marco Bandera, un giovane studente tragicamente deceduto a causa di un arresto cardiaco durante una partita di calcetto. La sua morte ha dato impulso a un’importante campagna di sensibilizzazione sulla cultura delle manovre salvavita e sull’uso del defibrillatore.

Un’iniziativa educativa

Mirco Jurinovich, presidente dell’Associazione, ha aperto gli interventi durante l’incontro, evidenziando l’importanza educativa dell’iniziativa e il forte legame con il territorio. “La prevenzione deve essere un tema alla portata di tutti; portare questo messaggio a teatro lo rende accessibile e memorabile. Ogni cittadino informato può diventare un potenziale anello della catena della sopravvivenza,” ha dichiarato Jurinovich.

Costruire una rete di sicurezza

Luca Cantarella, vice presidente dell’associazione, ha sottolineato il valore di una rete che unisce associazioni, enti e aziende locali per creare un ambiente sicuro per tutti. “Il nostro impegno nel diffondere la cultura della prevenzione trova la sua massima espressione quando le istituzioni, dai Comuni alla Regione, collaborano per un obiettivo comune,” ha affermato.

Il valore dell’informazione

La dottoressa Sara Cescon, attrice della compagnia teatrale e collaboratrice del dottor Davide Terranova, ha descritto lo spettacolo in programma come un evento che combina scienza e divulgazione. “Lo Spettacolo del Cuore” mira a far conoscere il funzionamento del cuore e le modalità per prevenirne le malattie, utilizzando il linguaggio teatrale per rendere le informazioni chiare e pratiche, inclusi suggerimenti su una corretta alimentazione.

Un impegno condiviso per la sicurezza

Il Sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, ha espresso il suo sostegno all’iniziativa: “Fin dall’inizio del mio mandato, insieme all’associazione Sessantamilavite da salvare, abbiamo puntato a un obiettivo che sembrava ambizioso: l’installazione di sessanta defibrillatori nei luoghi pubblici. Oggi, grazie all’impegno dell’associazione, siamo vicini a realizzare questo traguardo, aumentando la sicurezza della nostra comunità.”

Radice ha poi riconosciuto l’importanza del lavoro svolto dai volontari e dalle istituzioni locali, sottolineando come la formazione e l’informazione siano essenziali per creare una cultura della prevenzione.

Riconoscimenti e partecipazione

Un videomessaggio di Silvia Scurati, in rappresentanza di Regione Lombardia, ha confermato il valore dell’iniziativa nel coniugare prevenzione sanitaria, partecipazione civica e valorizzazione del territorio. Anche Daniela Cazzaniga, responsabile dell’area territoriale della BCC Busto Garolfo, ha sottolineato l’importanza del supporto delle imprese locali in progetti che hanno un forte impatto sulla comunità.

Il grande interesse per “Lo Spettacolo del Cuore” è testimoniato dal sold out registrato per l’evento, fissato per il 31 gennaio 2026 al Teatro Talisio Tirinnanzi di Legnano. Questo spettacolo promette di unire emozione, informazione e un forte senso di responsabilità sociale.