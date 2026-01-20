Milano Art Week 2026: eventi, mostre e miart dal 13 al 19 aprile

Scopri Milano Art Week 2026, un evento che celebra l'arte in tutte le sue forme dal 13 al 19 aprile.

La Milano Art Week 2026 si avvicina e promette di essere un evento imperdibile per gli amanti dell’arte. Da sabato 13 a venerdì 19 aprile, la città di Milano diventerà il palcoscenico di una serie di eventi che abbracceranno il mondo artistico in tutte le sue sfaccettature. Questa manifestazione, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e coordinata da Arte Totale ETS, si propone di mettere in risalto la straordinaria vitalità della scena culturale milanese.

Durante questa settimana, gallerie, istituzioni pubbliche e fondazioni private collaboreranno per offrire un programma ricco di mostre, installazioni, incontri e performance. La sinergia tra le diverse realtà del panorama artistico milanese darà vita a un calendario variegato, pronto a coinvolgere e ispirare il pubblico.

Un invito alla partecipazione

Uno degli aspetti fondamentali di Milano Art Week è rappresentato dalla call for proposals, un invito aperto a tutte le realtà artistiche e culturali che desiderano contribuire al programma dell’evento. L’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, sottolinea come questa iniziativa sia stata concepita per favorire un dialogo attivo tra diverse forme artistiche e promuovere una cultura della condivisione. Fino al 2 marzo, chiunque sia interessato può inviare le proprie proposte attraverso il sito ufficiale milanoartweek.it.

La prima monografica di Marco Fusinato al PAC

Uno dei momenti clou di questa edizione sarà l’inaugurazione della prima grande mostra personale di Marco Fusinato, un artista e musicista di fama internazionale, che si terrà presso il PAC. La mostra, curata da Diego Sileo e intitolata The only true anarchy is that of power, presenterà una selezione delle opere più recenti di Fusinato, immergendo il pubblico in un universo sonoro e visivo innovativo. Questa esposizione segna il suo ritorno in Italia dopo la sua partecipazione alla 59ª Biennale di Venezia, dove ha riscosso un grande successo.

Miart: il cuore pulsante di Milano Art Week

Un elemento centrale della Milano Art Week è rappresentato da miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea, che si svolgerà dal 17 al 19 aprile nella nuova South Wing di Allianz MiCo. Quest’anno, la trentesima edizione della fiera, intitolata New Directions, accoglierà circa 160 gallerie provenienti da 24 Paesi, rappresentando una vetrina importante per artisti e collezionisti. Miart mira a esplorare nuove traiettorie del mercato dell’arte, consolidando ulteriormente il ruolo di Milano come un hub culturale globale.

Collaborazione tra pubblico e privato

La presentazione ufficiale di miart 2026 si è svolta presso il prestigioso Palazzo Reale, alla presenza delle principali istituzioni coinvolte, come Fiera Milano e Intesa Sanpaolo. Questa sinergia tra settore pubblico e privato rappresenta un esempio di come Milano Art Week possa fungere da piattaforma strategica per la promozione dell’arte contemporanea, favorendo il posizionamento internazionale della città nel panorama culturale mondiale.

In conclusione, Milano Art Week 2026 si preannuncia come un’opportunità unica per scoprire e vivere l’arte in tutte le sue forme, coinvolgendo attivamente la comunità e promuovendo un dialogo tra artisti, gallerie e il pubblico. Non perdere l’occasione di partecipare a questo straordinario evento che celebra la creatività e l’innovazione della scena artistica milanese.