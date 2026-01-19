Sicurezza Alimentare a Milano: Risultati dei Controlli 2026 e Implicazioni per i Consumatori

Controlli del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Milano nel 2026: Rivelate gravi irregolarità nella filiera alimentare.

Nel corso del 2026, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Milano hanno condotto una serie di ispezioni nel settore alimentare e della ristorazione. Questi controlli si sono resi necessari per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini, in risposta a un impegno costante volto a combattere le irregolarità nella filiera alimentare.

Le operazioni hanno rivelato una serie di carenze igienico-sanitarie che hanno sollevato forti preoccupazioni. Tra le irregolarità riscontrate si segnalano la mancata applicazione dei protocolli di Analisi dei Rischi e Punti Critici di Controllo (HACCP) e la vendita di prodotti scaduti o potenzialmente dannosi per la salute.

I risultati dei controlli: numeri significativi

Il bilancio delle attività svolte dai NAS nel 2026 è impressionante: sono stati sequestrati circa 1.417 chilogrammi di alimenti. Tra questi figurano carni, prodotti ittici, latticini e prodotti da forno, tutti ritirati dal mercato per mancanza di tracciabilità, conservazione inadeguata o per essere stati giudicati pericolosi per la salute pubblica.

Chiusure e sanzioni pesanti

Le ispezioni hanno portato a misure drastiche per le attività non conformi. In totale, sono state avanzate proposte di sospensione o chiusura immediata per 110 esercizi commerciali, a causa di deficit strutturali e igienici insostenibili. Inoltre, 17 individui sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per reati che spaziano dalla frodi in commercio alla somministrazione di alimenti non idonei al consumo.

Le sanzioni amministrative: un bilancio corposo

In seguito ai controlli, i militari hanno emesso ben 1.426 sanzioni amministrative, con un valore complessivo che si avvicina ai 1.500.000 euro. Questo risultato evidenzia l’impegno delle autorità nel garantire il rispetto delle normative sulla sicurezza alimentare. Inoltre, 851 esercenti sono stati segnalati alle autorità competenti per ulteriori verifiche e provvedimenti.

Il lavoro del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità rappresenta un’azione continua per garantire che i cittadini possano fidarsi della qualità e della sicurezza degli alimenti che consumano. La salute pubblica è una priorità e le ispezioni sono un tassello fondamentale per mantenere alto il livello di sicurezza alimentare nella città di Milano.

L’operato dei Carabinieri del NAS ha portato a un significativo numero di sequestri e sanzioni, evidenziando la necessità di un monitoraggio costante nel settore alimentare. Solo attraverso un impegno congiunto tra autorità e operatori del settore sarà possibile garantire un ambiente sicuro per tutti i consumatori.