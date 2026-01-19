La Fiorentina sfugge alla retrocessione: Roma e Milan dominano in Serie A

Scopri come la Fiorentina ha lasciato la zona retrocessione e quali sono stati i risultati decisivi della domenica di Serie A. Analizziamo le performance chiave e i momenti salienti che hanno segnato il successo della squadra.

La domenica di Serie A ha offerto emozioni contrastanti, con risultati che hanno influito significativamente sulle sorti di diverse squadre. La Fiorentina ha ottenuto una vittoria cruciale contro il Bologna, riuscendo così a uscire dalla zona retrocessione per la prima volta in questa stagione. Nel frattempo, la Roma ha consolidato la quarta posizione battendo il Torino, mentre il Milan ha mantenuto il secondo posto grazie a un’importante vittoria contro il Lecce.

Analisi del match Parma-Genoa

Il match tra Parma e Genoa si è concluso senza reti, terminando con un deludente 0-0. Durante il primo tempo, il Genoa ha dimostrato maggiore incisività, con l’attaccante Colombo che ha creato diverse occasioni. Tuttavia, il portiere Corvi ha salvato i suoi, neutralizzando i tentativi avversari. Il Parma ha cercato di reagire, ma ogni tentativo di segnare è stato bloccato da una difesa ligure ben organizzata.

Il secondo tempo in cambiamento

Nel secondo tempo, la situazione ha visto un’inversione di tendenza. Il Parma ha iniziato a dominare il gioco, cercando di mettere in difficoltà il Genoa, ma senza riuscire a concretizzare le occasioni create. Nonostante un finale di partita intenso, la gara si è chiusa senza gol, lasciando entrambe le squadre con un solo punto.

La vittoria significativa della Fiorentina

La Fiorentina ha affrontato il Bologna in un clima carico di emozioni, dedicando la partita al presidente Rocco Commisso, scomparso recentemente. La partita è iniziata con un minuto di silenzio, durante il quale un episodio controverso ha visto alcuni tifosi del Bologna fischiare, scatenando la reazione dei giocatori viola.

Un inizio promettente

Nonostante un avvio difficile, la Fiorentina ha trovato il vantaggio al 19′ con un gol di Mandragora, realizzato dopo una bella azione corale. Questo gol ha non solo rinvigorito i giocatori, ma ha anche acceso l’entusiasmo dei tifosi. La squadra ha continuato a spingere, riuscendo a segnare un secondo gol prima della fine del primo tempo, firmato da Piccoli.

Gestione del secondo tempo

Durante la seconda frazione, il Bologna ha tentato di riorganizzarsi, ma la Fiorentina ha mantenuto il controllo della partita. Nonostante un gol del Bologna che ha riaperto il match nel finale, i viola sono riusciti a resistere e a portare a casa i tre punti, che li hanno portati fuori dalla zona retrocessione.

Le vittorie di Roma e Milan

La Roma ha affrontato il Torino in un match cruciale per mantenere la propria posizione in classifica. I giallorossi hanno realizzato due gol, di cui uno segnato dal nuovo acquisto Malen, autore dell’apertura delle marcature. La squadra di Mourinho ha gestito la gara con solidità, chiudendo l’incontro sul punteggio di 2-0.

Il Milan, da parte sua, ha incontrato il Lecce, ottenendo una vittoria di misura per 1-0. La formazione rossonera ha dominato il gioco, creando numerose occasioni, ma solo un gol di Fullkrug ha determinato il risultato finale. Questa vittoria consente al Milan di rimanere a tre punti dalla vetta della classifica.

Con questa domenica di Serie A, il campionato diventa sempre più avvincente. La Fiorentina ha ritrovato la fiducia, la Roma si conferma tra le prime e il Milan continua a inseguire il sogno scudetto.