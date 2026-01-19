La Fiorentina Abbandona la Zona Retrocessione: Roma e Milan Conseguono Vittorie Cruciali

La Fiorentina esce dalla zona retrocessione con una vittoria fondamentale, mentre Roma e Milan proseguono la loro battaglia per le posizioni di vertice in classifica.

La domenica di Serie A ha riservato sviluppi significativi per le squadre italiane. La Fiorentina ha ottenuto una vittoria decisiva contro il Bologna, riuscendo così a liberarsi dalla zona retrocessione. In altre sfide, la Roma ha consolidato la sua posizione in classifica, mentre il Milan ha mantenuto il passo verso il vertice.

Fiorentina e il riscatto contro il Bologna

La partita tra Fiorentina e Bologna si è conclusa con un punteggio di 2-1. Questo risultato è stato dedicato al compianto presidente Rocco Commisso. I giocatori sono scesi in campo con spirito determinato e, dopo un avvio equilibrato, sono riusciti a sbloccare la situazione. Al 19’ minuto, Mandragora ha aperto le marcature con un tiro preciso. Poco prima della fine del primo tempo, Piccoli ha raddoppiato, portando la Fiorentina sul 2-0.

Una reazione finale del Bologna

Nella ripresa, il Bologna ha tentato di riaprire la partita. Dopo diverse occasioni, è stato Fabbian a segnare il gol della bandiera, portando il punteggio sul 2-1. Nonostante i tentativi di pareggio, la Fiorentina ha mantenuto il controllo, assicurandosi tre punti fondamentali per la lotta salvezza.

Roma: vittoria convincente a Torino

La Roma ha affrontato il Torino con l’obiettivo di consolidare il quarto posto, ottenendo un’importante vittoria per 2-0. Il match si è acceso rapidamente, con Malen, al debutto in Serie A, che ha trovato la rete ma in posizione di fuorigioco. Nonostante il gol annullato, la squadra ha continuato a premere, trovando il vantaggio al 27’ con un assist di Dybala che ha servito Malen.

Un finale di partita controllato

La ripresa ha visto il Torino cercare di risollevare le sorti, ma la Roma ha gestito bene il vantaggio. Al 72’, Dybala ha siglato il raddoppio con un tocco delicato, chiudendo la partita e portando i giallorossi a tre vittorie consecutive.

Milan: un successo sofferto contro il Lecce

Il Milan ha affrontato il Lecce in un match caratterizzato da tensione e opportunità sprecate. Nonostante un inizio promettente, con un gol di Leao annullato per fuorigioco, la squadra ha dovuto attendere fino al secondo tempo per trovare il vantaggio. Fullkrug, subentrato nella ripresa, ha trovato la rete al 31’ minuto, portando il Milan a una vittoria fondamentale per restare nelle posizioni alte della classifica.

Il Lecce lotta ma non basta

Il Lecce ha dimostrato di essere una squadra combattiva, ma le occasioni create non sono state sufficienti per strappare almeno un pareggio. La performance di Falcone, portiere avversario, ha mantenuto in vita la partita fino alla fine. Tuttavia, il Milan ha mantenuto il controllo, chiudendo il match sul 1-0.

La 21ª giornata di Serie A ha portato a risultati significativi. La Fiorentina si allontana dalla zona retrocessione, la Roma si stabilizza tra le prime quattro e il Milan continua a inseguire il sogno scudetto. Le prossime partite saranno cruciali per tutte le squadre in corsa per i propri obiettivi.