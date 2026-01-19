Franchi Alcione Imperiale: Caratteristiche e Specifiche Tecniche da Scoprire

Il Fucile Franchi Alcione Imperiale: Eccellenza e Precisione per gli Appassionati di Caccia Il Franchi Alcione Imperiale rappresenta un fucile di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze degli amanti della caccia. Con la sua costruzione artigianale e materiali di prima scelta, questo fucile offre prestazioni eccezionali e una precisione ineguagliabile, rendendolo la scelta perfetta per i cacciatori più esigenti. Scopri l'eleganza e l'affidabilità del Franchi Alcione Imperiale,...

Il Franchi Alcione Imperiale si distingue nel panorama delle armi da fuoco per le sue prestazioni elevate e la sua eleganza. Questo fucile rappresenta una scelta ideale per chi cerca un’arma affidabile e di alta qualità, adatta per le battute di caccia. Di seguito sono esposte le sue caratteristiche principali e le modalità di acquisto.

Caratteristiche tecniche del Franchi Alcione Imperiale

Il calibro 12 del Franchi Alcione Imperiale costituisce uno dei suoi punti di forza, offrendo un’ottima potenza e precisione. Le canne, lunghe 71 cm, garantiscono stabilità durante il tiro, rendendo questo fucile particolarmente adatto a diverse tipologie di caccia. Il calcio, che misura 36 cm, assicura una presa comoda e sicura per l’utilizzatore.

Design e materiali

Il design del Franchi Alcione Imperiale combina funzionalità ed estetica. La sua struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando una lunga durata nel tempo. La finitura in legno e i dettagli metallici contribuiscono a creare un aspetto raffinato, che non passa inosservato. Questo fucile è concepito non solo per l’uso pratico, ma anche per soddisfare le esigenze estetiche degli appassionati.

Modalità di acquisto e legislazione

È fondamentale essere informati sulle normative vigenti riguardanti l’acquisto di armi. Attualmente, la legislazione italiana vieta la vendita di armi per corrispondenza, il che significa che non è possibile ricevere direttamente a casa un’arma acquistata online. Chi desidera acquistare il Franchi Alcione Imperiale dovrà procedere a un acquisto a distanza, ricevendo il fucile presso un’armeria autorizzata nella propria zona di residenza.

Informazioni sulle armerie

Per facilitare il processo d’acquisto, è possibile contattare direttamente il servizio clienti per ottenere informazioni sulle armerie disponibili nella propria area. Una volta effettuato l’acquisto, l’arma verrà spedita all’armeria scelta, dove sarà possibile completare le formalità necessarie e ritirare il fucile.

Servizi e consegne

L’armeria è aperta dal martedì al sabato, con orari di apertura che vanno dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00. Il personale è sempre pronto a fornire assistenza e consulenze personalizzate per aiutare i clienti a scegliere l’arma più adatta alle loro esigenze.

Per quanto riguarda le consegne in Italia, i corrieri garantiscono un servizio rapido, con arrivi previsti entro 24-48 ore dall’ordine. In caso di spedizioni verso paesi extra CEE, è consigliabile contattare il servizio clienti per ricevere un preventivo dettagliato.

Il Franchi Alcione Imperiale non è solo un fucile, ma un vero e proprio compagno per gli appassionati di caccia. Con le sue caratteristiche tecniche di alto livello e un’estetica curata, rappresenta una scelta sicura e soddisfacente. Per ulteriori informazioni su questo fucile o sulle modalità di acquisto, è possibile contattare il servizio clienti per dettagli aggiuntivi.