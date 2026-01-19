Eventi da non perdere a Milano e Cortina per le Olimpiadi Invernali 2026

Un calendario ricco di eventi culturali e artistici sarà protagonista durante i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.

In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la città di Milano ha elaborato un programma di mostre che celebra l’arte in tutte le sue forme. Questo evento non solo promette di attrarre visitatori da ogni angolo del mondo, ma offre anche l’opportunità di esplorare un dialogo tra sport e cultura, presentando opere che spaziano dalla pittura contemporanea al design, dalla fotografia alla moda.

Eventi espositivi di rilievo

Il Comune di Milano, insieme a diversi istituti culturali, ha organizzato una serie di mostre che si svolgeranno in vari luoghi iconici della città. Tra le esposizioni più significative figurano:

Anselm Kiefer. Le alchimiste

In programma dal 7 febbraio fino a settembre 2026 presso il Palazzo Reale, questa mostra dedicata ad Anselm Kiefer presenterà oltre quaranta opere inedite. Curata da Gabriella Belli, l’esposizione dialogherà con la storica Sala delle Cariatidi, esplorando temi come la materia e la memoria collettiva attraverso figure femminili e alchimiste che hanno influenzato il pensiero scientifico.

I Macchiaioli

Dal 3 febbraio al 14 giugno 2026, il movimento artistico dei Macchiaioli sarà protagonista al Palazzo Reale. Questa retrospettiva riunirà oltre novanta opere, offrendo un’analisi approfondita della loro rivoluzione pittorica nel contesto del Risorgimento italiano, con artisti come Fattori e Signorini.

Mostre di arte contemporanea e storica

Un’altra mostra da non perdere è Metafisica/Metafisiche, che si terrà in tre diverse sedi: Palazzo Reale, Museo del Novecento e Palazzo Citterio. Curata da Vincenzo Trione, propone un confronto tra i maestri della Metafisica e gli artisti contemporanei, con oltre 300 opere che raccontano una storia di innovazione e continuità.

Robert Mapplethorpe. Le forme del desiderio

Dal 29 gennaio al 17 maggio 2026, il Palazzo Reale ospiterà una selezione delle opere del celebre fotografo Robert Mapplethorpe. La mostra, curata da Denis Curti, esplorerà il suo approccio estetico, focalizzandosi su come il corpo umano diventa un mezzo di espressione. Le immagini, cariche di una tensione fisica, metteranno in luce la sua maestria nell’uso della luce e delle ombre.

Un viaggio attraverso culture e tradizioni

Il PAC (Padiglione d’Arte Contemporanea) accoglierà la mostra INDIA. Di bagliori e fughe dal 25 novembre 2026 all’8 febbraio 2026. Qui, ventisette artisti contemporanei indiani offriranno una visione della loro terra, lontana dai cliché, riflettendo sulle trasformazioni sociali in atto.

Un’altra esposizione interessante sarà Il senso della neve, al MUDEC dal 12 febbraio al 28 giugno 2026. Questa mostra multidisciplinare esplorerà il significato della neve nella cultura e nell’arte, trattando temi come il cambiamento climatico e l’impatto sulla nostra percezione del mondo.

Attività collaterali e visite speciali

Il Castello Sforzesco offre un’opportunità unica di visitare il cantiere della Sala delle Asse, dove le decorazioni di Leonardo da Vinci sono in fase di restauro. I visitatori possono osservare gli interventi direttamente, seguendo il lavoro delle restauratrici.

Per gli appassionati di storia, la mostra Si combatteva qui! Italia 1943-1945 al Palazzo Moriggia, dal 13 novembre 2026 al 15 febbraio 2026, presenterà fotografie e documenti inediti, offrendo uno sguardo profondo sui drammatici eventi della Seconda Guerra Mondiale.

Questo calendario ricco di eventi artistici si inserisce nel contesto della Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, che si propone di unire arte, cultura e sport in un grande abbraccio collettivo.