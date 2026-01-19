Cittadella Sconfitto dall’Alcione: Il Secondo Posto si Allontana

Sconfitta significativa per il Cittadella, che vede allontanarsi il secondo posto della classifica dopo la sconfitta contro l'Alcione.

Un passo indietro per il Cittadella, che nell’ultima partita di campionato ha subito una sconfitta dolorosa sul campo dell’Alcione. Questo ko per 2-0, arrivato negli ultimi minuti di gioco, ha interrotto una serie di tre risultati utili e ha complicato le aspirazioni della squadra di Iori per il secondo posto in classifica.

La partita, che si è svolta allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, ha visto un Cittadella inizialmente motivato e in controllo, ma la situazione è cambiata drasticamente nella fase finale del match. I granata, dopo aver tenuto bene il campo, hanno subito due reti che hanno messo fine ai loro sogni di gloria.

Un inizio promettente ma inconcludente

Il Cittadella è sceso in campo con un atteggiamento propositivo, schierando Gatti in difesa e Barberis a centrocampo. La squadra ha mostrato aggressività e determinazione fin dai primi minuti, con Rabbi che ha avuto un’opportunità di testa al secondo minuto, ma ha sprecato l’occasione. L’Alcione, dal canto suo, si è affidato alle ripartenze, sfruttando la velocità di Bright e Morselli.

Occasioni mancate e segnali di allerta

Il primo tempo è stato caratterizzato da un buon ritmo, con Falcinelli che ha colpito il palo esterno al 12′. Nonostante le occasioni create, il Cittadella ha faticato a concretizzare. I tentativi di Crialese e D’Alessio sono stati vanificati, mentre il portiere Maniero ha dovuto intervenire più volte per mantenere il punteggio in equilibrio, specialmente con un’uscita decisiva pochi minuti prima dell’intervallo.

Il crollo finale e la reazione tardiva

Nel secondo tempo, il ritmo del Cittadella è calato e l’ingresso di Vita non ha portato i benefici sperati. Con il passare dei minuti, la squadra ha perso lucidità e ha concesso spazi all’Alcione. La traversa colpita da Bright al 75′ ha segnato un momento cruciale: da quel momento, il Cittadella ha subito l’onda d’urto degli avversari.

Due minuti dopo, al 78′, Ciappellano ha trovato il gol del vantaggio per l’Alcione, raccogliendo un pallone rimasto in area e ribadendolo in rete. Nonostante le proteste dei granata, il gol è stato convalidato. A questo punto, il Cittadella ha tentato una reazione, ma il disperato tentativo di recupero si è rivelato inefficace.

Un finale da dimenticare

Nell’ultimo minuto di recupero, Morselli ha chiuso i conti con il secondo gol per l’Alcione, liquidando ogni speranza di rimonta per il Cittadella. Con questa sconfitta, la squadra di Iori si è allontanata ulteriormente dalla seconda posizione, ora distante sette punti. Dopo una prestazione così opaca, è evidente che sarà necessario rivedere alcune scelte tattiche e migliorare la capacità di gestione delle partite, soprattutto nel finale.

Resta da vedere come il Cittadella reagirà a questa battuta d’arresto. L’incontro contro la Pergolettese, che si disputerà al Tombolato, rappresenta un’importante occasione per un pronto riscatto. È fondamentale per la squadra tornare a fare punti e riprendere la corsa verso le posizioni che contano della classifica.