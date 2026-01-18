Triestina Primavera: Sconfitta Ingiusta Contro Alcione Milano in una Partita Sotto le Aspettative

La Triestina Primavera ha vissuto una difficile esperienza sul campo, affrontando l'Alcione Milano e subendo una sconfitta significativa.

Il ritorno in campo della Triestina Primavera è stato segnato da un evento negativo, con una sconfitta schiacciante contro l’Alcione Milano. Nonostante un avvio promettente, i giovani atleti, guidati da Strukelj e Benelli, hanno visto svanire le loro speranze nella ripresa.

Un primo tempo combattuto

Durante la prima frazione di gioco, la Triestina ha dimostrato grinta e determinazione. Dopo aver subito un gol iniziale al 7′ da parte di Prodomi, i ragazzi di casa sono riusciti a reagire. Al 23′, Okolo ha riportato il punteggio in parità, seguito da un altro gol di Minenna al 28′ che ha fatto sperare i tifosi. Tuttavia, un gol di Chiaia al 42′ ha chiuso il primo tempo sul 2-2, lasciando aperte le possibilità per il secondo tempo.

Limitazioni fisiche e mancanza di risorse

Il secondo tempo ha però rivelato le difficoltà della Triestina. La panchina corta, aggravata dalle convocazioni di alcuni giocatori in prima squadra, ha pesato notevolmente sulle prestazioni. I ragazzi, visibilmente affaticati, non sono riusciti a reggere l’urto degli avversari e hanno subito un pesante parziale di 5 gol.

Un secondo tempo disastroso

La ripresa si è aperta con un gol di Zini al 6′, che ha dato il via a una serie di reti per l’Alcione. In un batter d’occhio, Frigerio ha segnato due volte, al 8′ e al 12′, portando il punteggio sul 5-2. La Triestina, pur cercando di riemergere, ha visto i propri sogni infrangersi con un ulteriore gol di Zini al 20′ e un sigillo finale di Volpi al 32′,

I risultati del girone A di Primavera 3

Questa sconfitta ha avuto un impatto significativo sulla classifica. Al termine della 13ma giornata, i risultati hanno visto la Pro Patria al comando con 25 punti, seguita dall’Alcione Milano e dalla Pergolettese con 24 punti ciascuna. La Triestina, con i suoi 13 punti, si trova in una posizione difficile, a ridosso delle ultime piazze.

Nel prossimo turno, la Triestina affronterà la Carrarese, in un tentativo di riscatto. Il match si svolgerà sabato 24 gennaio alle 15:00, un’opportunità cruciale per i giovani calciatori di mostrare un miglioramento e riprendere fiducia.