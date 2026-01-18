Serie A: Vittorie di misura per Inter e Napoli, Juventus sconfitta sorprendente a Cagliari

Rivivi le emozioni della ventunesima giornata di Serie A, caratterizzata dalle vittorie entusiasmanti di Inter e Napoli e dalla sorprendente sconfitta della Juventus. Scopri i momenti salienti, le statistiche e le analisi delle partite che hanno segnato questa giornata indimenticabile. Non perdere l'occasione di rimanere aggiornato sulle ultime novità del campionato!

La ventunesima giornata di Serie A ha visto incontri intensi e risultati di misura, influenzando significativamente la classifica. Inter e Napoli hanno conquistato tre punti preziosi, mentre la Juventus ha subito una sconfitta inaspettata a Cagliari. Di seguito, un’analisi dettagliata delle partite.

Inter continua a dominare

La partita tra Udinese e Inter si è conclusa con una vittoria per 1-0 a favore dei nerazzurri. Nel primo tempo, il capitano Lautaro Martinez ha dimostrato la sua abilità, avvicinandosi al gol in più occasioni. Il momento decisivo è arrivato al ventesimo minuto, quando un’azione ben orchestrata ha portato alla rete di Lautaro: un passaggio di tacco di Pio Esposito ha permesso al capitano di superare i difensori avversari e realizzare un tiro preciso che ha trafitto il portiere bianconero.

Pressione costante dell’Inter

Dopo il vantaggio, l’Inter ha continuato a esercitare una forte pressione, sfiorando il raddoppio con Dimarco, che ha avuto due buone opportunità per segnare. Tuttavia, un gol è stato annullato per fuorigioco. L’Udinese, da parte sua, ha faticato a reagire e ha trovato un po’ di ritmo solo negli ultimi minuti dell’incontro, ma senza riuscire a concretizzare.

Il Napoli conquista tre punti preziosi

Nella partita successiva, il Napoli ha affrontato il Sassuolo al Maradona, vincendo anch’esso per 1-0. La squadra partenopea è andata in vantaggio già al settimo minuto grazie a un gol di Lobotka, che ha capitalizzato un tiro respinto da un altro attaccante. Il Napoli ha iniziato con slancio, cercando subito di mettere in ghiaccio il risultato.

Resistenza del Sassuolo

Nonostante il gol subito, il Sassuolo ha reagito con determinazione, creando diverse occasioni da rete con giocatori come Laurienté e Vranckx. Tuttavia, la squadra non è riuscita a trovare il giusto affondo per pareggiare. Nella ripresa, gli infortuni di Elmas, Rrahmani e Politano hanno complicato ulteriormente le cose per il Napoli, ma il risultato è rimasto invariato fino al fischio finale.

La sorpresa di Cagliari

La Juventus, in cerca di conferme dopo una serie di risultati utili, ha affrontato il Cagliari in una partita che si è rivelata critica. Nonostante un buon avvio, con un rigore inizialmente concesso e poi revocato, la squadra di Allegri non è riuscita a trovare la via del gol. Fino al minuto 65, quando Mazzitelli ha segnato per i sardi, portando in vantaggio i padroni di casa.

Il finale incandescente

Negli ultimi minuti, la Juventus ha spinto per cercare il pareggio, creando due occasioni clamorose, ma un palo colpito da Yildiz ha negato la possibilità di un risultato positivo. Il Cagliari ha così conquistato una vittoria sorprendente, affermandosi contro una delle grandi del campionato.

Questa giornata di Serie A ha quindi messo in evidenza l’importanza di ogni singolo punto, con l’Inter che mantiene la vetta, il Napoli che si avvicina e la Juventus che deve riconsiderare le proprie strategie dopo una sconfitta inaspettata. Con l’avvicinarsi della fine del campionato, ogni partita diventa cruciale e le sorprese sono sempre dietro l’angolo.