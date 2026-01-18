Serie A: Inter e Napoli vincono di misura, Juventus sconfitta a Cagliari

Inter e Napoli ottengono tre punti preziosi, mentre la Juventus subisce una sconfitta inaspettata contro il Cagliari.

La ventunesima giornata di Serie A ha portato risultati significativi che hanno influenzato la classifica. Il campionato continua a regalare emozioni, con l’Inter e il Napoli che ottengono vittorie cruciali, mentre la Juventus subisce una sconfitta sorprendente dopo una serie positiva di risultati.

Inter, vittoria in trasferta contro l’Udinese

Nella sfida tra Udinese e Inter, i nerazzurri conquistano tre punti fondamentali grazie a un gol di Lautaro Martínez. Il capitano dell’Inter si è messo in evidenza nei primi minuti di gioco, dimostrando grande determinazione e abilità.

Il gol decisivo

Il gol che ha sbloccato la gara è arrivato al ventesimo minuto. Lautaro, dopo un assist di tacco di Pio Esposito, ha effettuato un dribbling secco e ha concluso con un tiro di esterno che ha sorpreso il portiere bianconero, portando l’Inter in vantaggio. Da quel momento, la squadra di Chivu ha controllato il gioco, cercando di raddoppiare il punteggio con diverse occasioni, soprattutto con Dimarco, il quale ha sfiorato il gol in più di un’occasione.

Nonostante i tentativi dell’Udinese di reagire, la squadra di casa ha faticato a creare vere opportunità da rete, restando perlopiù ferma nel proprio gioco e chiudendo la partita senza riuscire a pareggiare.

Napoli, una vittoria fondamentale contro il Sassuolo

Al Diego Armando Maradona, il Napoli ha affrontato il Sassuolo e ha conquistato una vittoria di misura per 1-0. La rete decisiva è stata segnata da Stanislav Lobotka al settimo minuto di gioco. Il centrocampista ha approfittato di una respinta imprecisa del portiere avversario, infilando il pallone in rete con un tiro preciso.

Controllo del gioco

Dopo il gol, il Napoli ha cercato di gestire il vantaggio, mantenendo il controllo del ritmo della partita. Il Sassuolo, dal canto suo, ha provato a reagire con alcune azioni dalla fascia, ma senza mai impensierire concretamente la difesa partenopea. Nella ripresa, il Sassuolo ha alzato il baricentro e ha cercato di mettere pressione al Napoli, ma le occasioni create non si sono tradotte in veri pericoli.

Il Napoli è riuscito a mantenere il punteggio, avvicinandosi così alla vetta della classifica con un distacco di sei punti dall’Inter.

La Juventus inciampa a Cagliari

Inaspettatamente, la Juventus ha subito una sconfitta contro il Cagliari. Dopo sette risultati positivi consecutivi, i bianconeri sono stati fermati da un gol di Mazzitelli al sessantacinquesimo minuto, colpendo in un momento cruciale della partita. Nonostante la pressione esercitata dalla Juventus nella prima metà di gara, gli sforzi non sono stati sufficienti per concretizzare le occasioni.

Una sconfitta che pesa

La Juventus ha dominato il primo tempo, creando diverse occasioni, ma il Cagliari ha saputo resistere e colpire al momento giusto. Con questa sconfitta, i bianconeri si allontanano dalla zona Champions, rischiando di essere superati dalla Roma, che sta lottando per un posto nelle competizioni europee.

Il risultato di Cagliari segna un punto di svolta per la Juventus, che deve ora riorganizzarsi per affrontare le prossime sfide e mantenere vive le speranze di qualificazione alla Champions League.

