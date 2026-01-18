Serie A: Inter e Napoli conquistano tre punti, Juventus sconfitta

Un weekend di partite tirate in Serie A con Inter e Napoli che vincono, mentre la Juventus inciampa a Cagliari.

La ventunesima giornata di campionato di Serie A ha regalato ai tifosi tre match in cui le squadre hanno ottenuto vittorie di misura, dando un nuovo slancio alla corsa verso il vertice della classifica. L’Inter, capitanata da Lautaro Martinez, ha avuto la meglio sull’Udinese, mentre il Napoli ha battuto il Sassuolo grazie a un gol decisivo di Lobotka. In controtendenza, la Juventus ha subito una sconfitta a Cagliari, interrompendo una striscia di risultati utili.

Inter continua a dominare

Nella partita contro l’Udinese, l’Inter ha mostrato una buona prestazione, riuscendo a portarsi in vantaggio grazie a un’azione corale che ha visto protagonista il capitano Lautaro. Dopo un avvio promettente, in cui il Toro ha più volte sfiorato il gol, il capitano ha trovato la rete del vantaggio al ventesimo minuto. Un assist di tacco di Pio Esposito ha innescato un dribbling secco e, con un colpo esterno, Lautaro ha battuto il portiere avversario, portando così i nerazzurri in vantaggio.

Occasioni sprecate

Dopo il gol, l’Inter ha continuato a premere, cercando il raddoppio in più occasioni. Dimarco, in particolare, ha avuto due chance per incrementare il punteggio, ma non è riuscito a finalizzare. Una rete di Dimarco è stata inoltre annullata per un fuorigioco, segno di quanto l’Inter stesse dominando il match. Dall’altro lato, l’Udinese ha faticato a trovare ritmo, mostrando un miglioramento solo negli ultimi minuti della partita, senza però creare pericoli reali per la difesa interista.

Il riscatto del Napoli

Il Napoli, dopo un periodo difficile caratterizzato da tre pareggi consecutivi, ha ritrovato finalmente il sorriso battendo il Sassuolo con un punteggio di 1-0. Lobotka, che non segnava dal mese di agosto, ha risolto la partita con un potente tiro al volo che ha colpito la traversa prima di insaccarsi. Questo gol ha permesso ai campioni in carica di agganciare temporaneamente il Milan al secondo posto in classifica, mantenendo viva la lotta per il titolo.

Una squadra in crescita

La prestazione del Napoli non è stata impeccabile, ma ha mostrato segnali di crescita, specialmente da parte dei giovani come Vergara e Noa Lang. I due giocatori hanno dato freschezza e dinamismo alla squadra, contribuendo a una prestazione complessivamente positiva. Nonostante l’emergenza infortuni che ha colpito il club, la squadra è riuscita a portare a casa i tre punti fondamentali per la classifica, mantenendo vive le speranze di scudetto.

Juventus, una battuta d’arresto inaspettata

In netta controtendenza rispetto ai rivali, la Juventus ha subito una sconfitta contro il Cagliari, interrompendo così una striscia di sette risultati utili. I bianconeri hanno faticato a trovare la giusta intesa in campo e, nonostante alcuni tentativi di reagire, sono stati incapaci di concretizzare le opportunità create. La sconfitta ha evidenziato le difficoltà della squadra, già alle prese con numerosi infortuni e problemi di forma.

Un futuro incerto

Il match contro il Cagliari ha sollevato interrogativi sulle reali ambizioni della Juventus in questa stagione. L’assenza di giocatori chiave ha messo a nudo le fragilità della rosa, costringendo il tecnico a rivedere le strategie in vista delle prossime partite. La sconfitta potrebbe rappresentare un punto di svolta, ma servirà una reazione immediata per non compromettere ulteriormente la stagione bianconera.