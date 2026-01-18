Riconoscimenti Sportivi 2025/2026: Celebrazione a Rescaldina

Il 16 gennaio, Rescaldina ha onorato i suoi atleti e le squadre locali con le prestigiose benemerenze sportive per l'anno 2025/2026.

Il 16, l’Auditorium comunale di Rescaldina ha ospitato la terza edizione delle benemerenze sportive, un evento che ha celebrato i talenti locali nel contesto sportivo dell’anno 2026/25. Questa cerimonia ha rappresentato non solo un momento di riconoscimento, ma anche un’opportunità per rafforzare i legami all’interno della comunità, riunendo atleti, allenatori e appassionati di diverse discipline.

Il vicesindaco, Gianluca Crugnola, ha sottolineato l’importanza di questa manifestazione, dichiarando: “Per noi, come Amministrazione comunale, questo evento rappresenta un simbolo di rinascita. È il primo appuntamento pubblico che abbiamo organizzato dopo il periodo difficile della pandemia, che ha colpito tutti noi.” La cerimonia ha assunto un significato speciale, diventando un ponte tra il passato recente e un futuro di speranza e impegno.

Riconoscimenti e premiati

Durante la cerimonia, sono state conferite diciotto targhe a sportivi che si sono distinti per i loro risultati e il loro impegno. La commissione, composta da membri della comunità sportiva e guidata dal vicesindaco, ha selezionato i candidati tramite un bando pubblico, valutando non solo le performance, ma anche il percorso di crescita personale e la capacità di trasmettere valori positivi.

Atleti premiati

Tra i premiati, spiccano nomi noti nel panorama sportivo locale. Samuele Morrone del Karate Club ha conquistato 11 medaglie d’oro in altrettante competizioni, mentre Caterina Praino, appartenente ai Bulls Rescaldina, è stata selezionata per la rappresentativa regionale Under 13 e ha avuto l’onore di essere convocata in Nazionale. Anche Anita Rancati e Chiara Mocchetti dello Skating Rescaldina si sono distinte come campionesse regionali.

Il mondo della pallacanestro ha visto premiati Nicola Solbiati, miglior marcatore dell’Under 17, e Teerapat Mattia Ballerini, che ha fatto altrettanto nell’Under 13. Questi atleti non solo hanno raggiunto risultati eccezionali, ma hanno anche incarnato lo spirito di competizione e collaborazione che caratterizza il mondo dello sport.

Le squadre e i maestri di riferimento

Non solo atleti individuali, ma anche squadre e maestri hanno ricevuto riconoscimenti significativi. La squadra di freestyle dello Skating Rescaldina ha conquistato medaglie in diverse competizioni, dimostrando che il teamwork è un aspetto fondamentale della vittoria. Analogamente, il gruppo del Karate Team Pantere ha ottenuto risultati di rilievo in un campionato sperimentale, mostrando come l’unione possa portare a grandi traguardi.

Maestri e mentori

Figura centrale nel panorama sportivo locale è Gaetano Morrone, fondatore del Karate Club nel 1988, che ha ricevuto un riconoscimento speciale per il suo impegno nella formazione dei giovani atleti. Altri maestri, come Davide Morrone e Valerio Severino, hanno dimostrato come la loro esperienza e passione possano avere un impatto significativo sui ragazzi, incoraggiandoli a superare ostacoli e a crescere sia come sportivi che come individui.

Il binomio uomo-cane nel mondo sportivo

Un’altra emozionante categoria di premi è stata dedicata al binomio uomo-cane, evidenziando l’importanza della collaborazione tra atleti e i loro amici a quattro zampe. Mecca Matthew e il suo setter gordon “Life” sono stati riconosciuti come campioni internazionali, mentre Alessio Albanese ha brillato con la sua giovane pastore olandese “Velvet”, portando a casa numerosi titoli di prestigio. Questi atleti dimostrano che la passione per lo sport può manifestarsi in modi sorprendenti e coinvolgenti.

L’evento delle benemerenze sportive di Rescaldina ha rappresentato non solo una celebrazione di successi, ma anche un richiamo ai valori di comunità, passione e dedizione che lo sport può ispirare. Ogni riconoscimento è un tassello importante nella costruzione di una rete sociale solida e inclusiva, dove lo sport diventa il collante tra le persone.