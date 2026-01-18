La Lega chiede un cambiamento nella gestione dei parcheggi a Rho

La Lega attacca la giunta di Rho sulla gestione dei parcheggi e chiede un cambiamento decisivo.

La gestione dei parcheggi a Rho è tornata al centro del dibattito politico, con la Lega che ha espresso forti critiche nei confronti dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Orlandi. La recente decisione di prorogare di sei mesi il contratto con la società Gestopark, che si occupa della sosta a pagamento nel territorio, ha sollevato interrogativi e preoccupazioni tra i consiglieri leghisti.

Critiche alla proroga del contratto

Il consigliere comunale della Lega, Christian Colombo, ha messo in luce come questa proroga rappresenti un chiaro segnale di un ritardo cronico nella programmazione da parte della giunta. Secondo Colombo, simili proroghe sono state già osservate in altri ambiti, come la manutenzione del verde pubblico. L’argomentazione dell’amministrazione comunale, che ha giustificato la proroga in vista delle Olimpiadi, è stata considerata da Colombo come una giustificazione inadeguata.

Richiesta di un nuovo piano di sosta

In risposta a queste criticità, il consigliere ha proposto un cambio di rotta nella gestione dei parcheggi a Rho. Colombo ha esortato la giunta a coinvolgere il Consiglio comunale, i residenti e le associazioni di commercio nella creazione di un nuovo piano di sosta, sottolineando l’importanza di un sistema di parcheggi più moderno e con stalli accessibili e sufficienti per soddisfare le esigenze di cittadini e commercianti.

La situazione attuale dei parcheggi

Colombo ha messo in evidenza un episodio che illustra le criticità attuali nella gestione dei parcheggi. Grazie a un’interrogazione presentata nel giugno, la giunta ha finalmente disattivato le indicazioni luminose obsolete che informavano i cittadini sulla disponibilità dei posti auto. Questi pannelli, infatti, fornivano dati errati a causa dei recenti lavori che hanno modificato la viabilità e la sosta nel centro di Rho, generando confusione e disservizi.

Impatto sulla comunità

Secondo quanto dichiarato da Colombo, questo tipo di negligenza non solo rappresenta uno spreco di risorse economiche, ma compromette anche la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. La Lega chiede, quindi, un approccio più trasparente e collaborativo nella gestione dei servizi pubblici, in modo da garantire che le necessità della comunità siano realmente ascoltate e soddisfatte.

In conclusione, la Lega ha messo in luce la necessità di un cambiamento radicale nella gestione dei parcheggi a Rho, chiedendo un coinvolgimento attivo della comunità nel processo decisionale. La giunta comunale è ora chiamata a rispondere a queste sollecitazioni, per garantire un futuro migliore per la mobilità e la sosta nella città.