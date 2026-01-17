Weekend a Milano: eventi imperdibili e attività da non perdere dal 17 al 19 gennaio 2026

Scopri gli eventi imperdibili e le attività da vivere a Milano nel weekend del 17-19 gennaio 2026. Non perdere l'occasione di esplorare la vibrante scena culturale, le mostre artistiche, i concerti dal vivo e i festival che rendono Milano una delle città più dinamiche d'Italia. Pianifica il tuo fine settimana perfetto e lasciati sorprendere dalle proposte uniche che Milano ha da offrire!

Il weekend dal 17 al 19 gennaio 2026 si avvicina e, mentre si attende il Blue Monday del 19 gennaio, considerato il giorno più triste dell’anno, Milano offre molte opportunità per divertirsi e trascorrere del tempo di qualità. Dalla cultura all’intrattenimento, gli eventi in città soddisfano ogni palato.

Eventi culturali e artistici

Un appuntamento da non perdere è l’installazione alla Triennale di Milano, dedicata ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Questa esposizione, aperta fino al 15 marzo, presenta opere d’arte che celebrano il mondo dello sport e promuovono il dialogo interculturale. Le torce olimpica e paralimpica, insieme a poster artistici creati da dieci artisti contemporanei, simboleggiano l’unione tra diverse culture e generazioni.

Fuori asse focus 2026: Ai confini del circo

Durante il weekend, la Triennale ospiterà anche la rassegna di circo contemporaneo “Fuori Asse Focus 2026 – Ai confini del circo”. Questo evento, che si svolgerà dal 16 al 18 gennaio, include spettacoli innovativi e interattivi, sfidando le tradizionali nozioni di circo. Ogni giorno si potranno assistere a performance diverse, come “FRAGMENTS” e “MONOGRAPHIE”, che promettono di intrattenere e sorprendere il pubblico. Inoltre, il 17 gennaio alle 16.30 sarà proiettato il documentario SOSPESI, che esplora le pratiche artistiche del circo in Italia.

Intrattenimento e feste

Per chi desidera ballare, imperdibile è la festa a tema “Voglio tornare negli anni ’90” all’Alcatraz il 17 gennaio. A partire dalle 23.00, il locale si trasformerà in una macchina del tempo, riportando in vita le hit iconiche di quel decennio. Con un’atmosfera festosa caratterizzata da animazioni e decorazioni a tema, la serata è riservata ai giovani sopra i 16 anni, con un costo di ingresso di 10 euro.

Mercatini e shopping

Domenica 18 gennaio, il Mercatino di Brera si svolgerà nel suggestivo quartiere di Brera, offrendo una vasta gamma di oggetti vintage e curiosità. Passeggiando tra le bancarelle, i visitatori potranno scoprire pezzi unici, dai gioielli d’epoca agli oggetti di modernariato. Questo mercatino rappresenta l’occasione perfetta per una passeggiata e per godere dell’atmosfera artistica del quartiere.

In alternativa, chi ama il vintage non può mancare l’East Market, che si tiene sempre domenica 18 gennaio in via Mecenate. Questo mercato è dedicato agli appassionati di antiquariato e oggetti di seconda mano, con oltre 300 espositori e un’area food dove gustare specialità culinarie da tutto il mondo.

Attività per famiglie e bambini

Per le famiglie, il MUBA – Museo dei Bambini di Milano offre laboratori creativi pensati per i più piccoli durante il weekend. Attività come “Neo genitori e bambini in gioco” e “Remida” saranno disponibili, fornendo occasioni di apprendimento e divertimento in un ambiente stimolante.

Teatro per bambini

Infine, il Teatro della Memoria presenterà lo spettacolo “L’incredibile fabbrica di cioccolato di Willy Wonka” il 17 gennaio, un’ottima scelta per famiglie con bambini dai 3 ai 9 anni. Con un biglietto dal costo di 7 euro, questo spettacolo promette di incantare il pubblico con la sua magia e creatività.

Questo weekend a Milano offre una varietà di eventi e attività per soddisfare ogni interesse. Milano, con la sua ricca proposta culturale e di intrattenimento, si prepara a coinvolgere sia i residenti che i visitatori.