Cittadella interrompe la sua rincorsa al secondo posto dopo la sconfitta contro l’Alcione

La sconfitta contro l'Alcione complica la corsa del Cittadella verso i playoff.

La recente sconfitta del Cittadella contro l’Alcione rappresenta una battuta d’arresto significativa per la squadra, che ora deve affrontare l’arduo compito di recuperare terreno nella classifica di Serie C. Dopo tre risultati utili consecutivi, i granata si trovano a dover gestire una situazione complessa che potrebbe compromettere le loro ambizioni per il secondo posto.

Il match contro l’Alcione

La partita, disputata al stadio Breda di Sesto San Giovanni, ha visto il Cittadella partire forte, cercando di imporre il proprio gioco. Tuttavia, la mancanza di concretezza sotto porta ha pesato. Nonostante alcune occasioni da rete, i tentativi di Rabbi e Falcinelli non sono stati sufficienti per sbloccare il punteggio. L’Alcione ha saputo approfittare delle difficoltà avversarie, colpendo in ripartenza ogni volta che ne ha avuto l’opportunità.

Le dinamiche della partita

Nel secondo tempo, la situazione è cambiata drasticamente. I granata hanno perso brillantezza e il ritmo del gioco è calato notevolmente. L’Alcione, guadagnando fiducia, ha trovato il vantaggio al minuto 77 con un gol di Ciapellano in seguito a un corner. Le proteste del Cittadella per una possibile infrazione non hanno fermato l’azione, che ha portato al primo gol degli avversari. La squadra di Iori ha provato a reagire, ma ha continuato a lasciare spazi per le ripartenze milanesi, con Morselli che ha chiuso i conti al 90′, fissando il punteggio sul 2-0.

Le parole di mister Iori

Dopo la partita, il tecnico Manuel Iori ha analizzato la prestazione della sua squadra senza cercare scuse. Ha riconosciuto che il Cittadella non è riuscito a interpretare il secondo tempo nel migliore dei modi, complice anche un campo di gioco in condizioni difficili, con zone ghiacciate che hanno ostacolato il gioco palla a terra tanto caro al mister. “In queste situazioni, chi si adatta meglio vince”, ha affermato Iori, sottolineando come l’Alcione abbia saputo sfruttare l’occasione.

Le scelte tattiche e il futuro

I risultati della partita hanno portato a riflessioni sulle scelte tattiche fatte durante il match. Iori ha spiegato che il cambio di Barberis non era una decisione tecnica, ma una risposta alla necessità di inserire giocatori più dinamici in un contesto di gioco dove si perdeva troppo il possesso. Con l’obiettivo di vincere più duelli e gestire meglio le seconde palle, il mister ha cercato di adattare la sua squadra alle circostanze del momento. Tuttavia, l’uscita di scena dal match ha messo in evidenza le carenze nella lettura della partita, particolarmente sul secondo gol subito.

Prospettive per il Cittadella

Guardando al futuro, la squadra granata deve ora recuperare rapidamente per rimanere competitiva nella corsa ai playoff. Brescia e Lecco sono attualmente distanti rispettivamente sette e sei punti, e il Cittadella è chiamato a una reazione immediata nella prossima sfida contro la Pergolettese. Iori ha inoltre suggerito che il club potrebbe avere bisogno di rinforzi sul mercato, in particolare per migliorare il centrocampo e affrontare le sfide future.

La sconfitta contro l’Alcione ha messo a nudo le debolezze del Cittadella, ma offre anche l’opportunità di imparare e migliorare in vista dei prossimi impegni. La strada verso il secondo posto è ancora lunga e piena di ostacoli, ma con le giuste correzioni, i granata possono ancora aspirare a una posizione di rilievo.