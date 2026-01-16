Eventi Teatrali e Sportivi per il Giorno della Memoria a Pero: Un’Occasione di Riflessione e Partecipazione

Si prepara a commemorare il Giorno della Memoria e del Ricordo con eventi teatrali che intrecciano sport e storia, creando un'esperienza unica che celebra la memoria collettiva e promuove la riflessione attraverso l'arte.

Le celebrazioni del Giorno della Memoria e del Giorno del Ricordo si configurano come occasioni fondamentali per riflettere sulle sofferenze del passato e per educare le nuove generazioni. Quest’anno, l’Amministrazione comunale di Pero ha predisposto un programma ricco di eventi, volto a sensibilizzare il pubblico su alcuni dei capitoli più drammatici del Novecento.

Sport e memoria: un legame simbolico

Quest’anno, le celebrazioni si intrecciano attorno a un tema di grande rilevanza: lo sport. Questa scelta risulta particolarmente significativa in vista delle Olimpiadi invernali di Cortina del 2026, che coinvolgeranno anche il nostro territorio. Lo sport emerge come un linguaggio universale, capace di trasmettere valori di dignità e speranza, anche nei contesti storici più bui. Attraverso il racconto delle vite di due atleti straordinari, il pubblico sarà guidato a esplorare il profondo significato del ricordo e dell’identità.

Il dramma di Arpad Weisz

Il primo spettacolo, intitolato Dal campo di calcio ad Auschwitz, si svolgerà il 22 gennaio 2026 presso il Centro Greppi ed è riservato alle classi terze delle scuole secondarie. La rappresentazione narra la vita di Arpad Weisz, un talentuoso allenatore di calcio ungherese che, negli anni Trenta, segnò la storia del calcio italiano. Costretto a fuggire dall’Italia a causa delle leggi razziali, Weisz subì la deportazione e trovò la morte ad Auschwitz. Questo racconto poetico, arricchito da videoproiezioni, unisce la bellezza dello sport con la drammaticità della deportazione, parlando direttamente ai giovani e agli adulti.

La storia di Abdon Pamich

Un altro evento significativo è dedicato alla vita di Abdon Pamich, campione della marcia olimpica, la cui esperienza rappresenta una testimonianza profonda di resilienza. Il secondo spettacolo, La grande storia di Abdon Pamich. Dalle foibe alla medaglia d’oro olimpica, si terrà il 13 febbraio 2026 presso PuntoCerchiate con ingresso libero. Questa narrazione emozionante segue il giovane Pamich durante la sua fuga da Fiume, segnata dalle foibe e dall’esodo giuliano-dalmata, fino al momento culminante della sua carriera: la conquista dell’oro olimpico a Tokyo nel 1964. La sua storia intreccia memoria storica e sport, culminando in un messaggio di speranza e riscatto.

Il ruolo di Davide Giandrini

Entrambi gli spettacoli sono realizzati dal talentuoso Davide Giandrini, un autore e regista che ha dedicato la sua carriera all’esplorazione di tematiche di grande rilevanza sociale attraverso il teatro. Formatosi alla scuola di Piero Mazzarella e arricchito dall’esperienza con Giorgio Gaber, Giandrini ha saputo portare in scena storie che parlano al cuore del pubblico, stimolando riflessioni profonde. Con oltre vent’anni di carriera e numerosi festival teatrali alle spalle, il suo contributo risulta fondamentale per la riuscita di queste celebrazioni.

Per coloro che desiderano partecipare a questi eventi e approfondire la programmazione, è possibile contattare l’Amministrazione comunale di Pero all’indirizzo email comunicazione@comune.pero.mi.it. Le celebrazioni del Giorno della Memoria e del Giorno del Ricordo rappresentano non solo un momento di commemorazione, ma anche un’importante opportunità per educare e sensibilizzare le nuove generazioni, affinché gli errori del passato non vengano mai dimenticati.