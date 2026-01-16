Cittadella Battuto in Trasferta dall’Alcione: Analisi della Partita

Una deludente sconfitta per il Cittadella, che subisce un 2-0 in trasferta contro l'Alcione.

Il Cittadella in difficoltà nella Serie C

Il Cittadella ha affrontato un’altra giornata complessa nel campionato di Serie C, subendo una sconfitta per 2-0 contro l’Alcione allo stadio Breda di Sesto San Giovanni. Questa partita rappresenta la sesta battuta d’arresto della stagione per la squadra granata, che ha mostrato evidenti segnali di cedimento nel corso della gara.

Un inizio promettente ma una flessione nel gioco

La squadra di Manuel Iori è partita con determinazione, cercando di imporre il proprio gioco fin dai primi minuti. Un’ottima imbucata di Anastasia ha messo in difficoltà la difesa avversaria, con Falcinelli che ha avuto un’occasione importante, costringendo il portiere Agazzi a una parata decisiva sul palo. Tuttavia, nonostante un buon avvio, il Cittadella ha faticato a mantenere il ritmo, permettendo all’Alcione di crescere nel gioco.

Nel primo tempo, entrambe le squadre hanno avuto diverse opportunità di segnare. Morselli ha provato a sorprendere il portiere Maniero, che ha parato con abilità. Anche Bright è stato pericoloso, ma il numero uno granata ha risposto presente, dimostrando la sua bravura con parate decisive. La prima frazione si è conclusa con un punteggio bloccato sullo 0-0, nonostante le occasioni da entrambe le parti.

Il terreno di gioco e le difficoltà

Le condizioni del campo di gioco, non ottimali, hanno avuto un impatto significativo sulla fluidità delle manovre. Il terreno ghiacciato ha reso difficile il gioco sulle fasce, costringendo entrambe le squadre a confrontarsi con le insidie del terreno. Questo ha portato a un secondo tempo più spezzettato, durante il quale il Cittadella ha evidenziato segni di cedimento.

Il secondo tempo e i gol dell’Alcione

Nel secondo tempo, l’Alcione è uscito dagli spogliatoi con un atteggiamento più aggressivo. Un tentativo di Pitou è stato inizialmente annullato per fuorigioco, ma il vero cambiamento è avvenuto al minuto 78. Su un calcio d’angolo, Ciappellano è riuscito a sfruttare una mischia in area e ha finalmente sbloccato il punteggio, portando i padroni di casa in vantaggio.

Il Cittadella ha cercato di reagire, ma ha faticato a costruire azioni pericolose. Nel finale, l’Alcione ha raddoppiato con un contropiede ben orchestrato, in cui Morselli ha capitalizzato un passaggio preciso di Renault, battendo Maniero e chiudendo definitivamente la partita sul 2-0.

Implicazioni e reazioni post-partita

La sconfitta subita non modifica la posizione del Cittadella in classifica, dove la squadra rimane quarta con 35 punti. Tuttavia, le posizioni di vertice si allontanano, considerando le vittorie ottenute da Union Brescia e Lecco nelle rispettive partite. Le reazioni post-partita evidenziano un forte senso di delusione, accompagnato dalla consapevolezza che è necessario un cambio di rotta per recuperare terreno nella competizione.

Il Cittadella dovrà riflettere attentamente su questa prestazione e trovare il modo di migliorare, per tornare a essere competitivo nei prossimi appuntamenti di campionato. La strada verso il riscatto richiede una maggiore determinazione e un gioco più fluido e incisivo.