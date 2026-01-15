Partita Alcione Milano vs Cittadella: Tutti i Dettagli del 11 Gennaio 2026

Preparati per la sfida avvincente tra Alcione Milano e Cittadella, un incontro che promette emozioni intense e adrenalina pura. Non perdere l'opportunità di assistere a questa partita entusiasmante, dove ogni azione potrebbe fare la differenza!

La partita tra Alcione Milano e Cittadella, prevista per l’11 gennaio 2026 alle 13:30 UTC, rappresenta un’importante opportunità per entrambe le squadre di migliorare la loro posizione nella classifica di Serie C, Gruppo A. Attualmente, Alcione Milano si trova al quinto posto, mentre Cittadella occupa la quarta posizione, rendendo questo incontro cruciale per le ambizioni di entrambe le formazioni.

Analisi delle squadre

Negli incontri precedenti di questa stagione, Alcione Milano ha già affrontato due volte Cittadella. La rivalità tra queste due squadre è sempre accesa, e il pubblico attende con trepidazione il prossimo confronto. Le due formazioni hanno mostrato stili di gioco distinti, il che rende l’incontro ancora più affascinante. Alcione Milano, con una solida difesa e un attacco incisivo, cercherà di sfruttare al massimo il fattore casalingo.

Stato attuale e prestazioni

Alcione Milano ha avuto un inizio di stagione promettente, dimostrando di poter competere ad alti livelli. Con un giocatore chiave come Fabio Morselli, che ha già messo a segno gol decisivi, la squadra punta a mantenere il ritmo e a guadagnare punti preziosi. D’altra parte, Cittadella, grazie alla propria esperienza e abilità nel gestire le partite, ha dimostrato di sapere come affrontare avversari difficili.

Convocati per la partita

In vista dell’incontro, il club Alcione Milano ha comunicato la lista dei convocati. A disposizione dell’allenatore ci saranno:

Federico Agazzi

Filippo Bertolotti

Kevin Bright

Filippo Cecchini

Paolo Chierichetti

Daniele Ciappellano

Giorgio Galli

Filippo Gallazzi

Andrea Invernizzi

Jacopo Lanzi

Emerick Lopes

Michele Marconi

Armando Miculi

Fabio Morselli

Mattia Muroni

Daniele Olivieri

Filippo Pirola

Jonathan Pitou

Riccardo Rebaudo

Guillaume Renault

Mattia Tordini

Questi giocatori saranno fondamentali per cercare di ottenere un risultato positivo contro un avversario di qualità come Cittadella.

Come seguire la partita

Per gli appassionati che desiderano seguire l’andamento dell’incontro, il livescore di Sofascore rappresenta una risorsa preziosa. Questa piattaforma consente di monitorare in tempo reale le azioni salienti della partita, evidenziando chi sta segnando e quali squadre stanno dominando il gioco. Funzionalità come l’Attack Momentum offrono un quadro chiaro dello sviluppo della partita.

In aggiunta, le statistiche dettagliate riguardanti il possesso palla, i tiri e i calci d’angolo possono essere consultate per un’analisi approfondita. Sebbene Sofascore non offra direttamente scommesse, fornisce collegamenti ai migliori siti di scommesse per chi fosse interessato a tentare la fortuna.

Gli appassionati possono reperire informazioni sui canali televisivi che trasmetteranno la partita, in modo da non perdere nemmeno un momento di questo importante incontro. Alcione Milano e Cittadella sono pronte a dar vita a una sfida avvincente, con l’attenzione di tutti rivolta verso di loro.