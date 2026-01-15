Lara Comi: la condanna ridotta in Appello per il caso mensa dei poveri

L'ex eurodeputata Lara Comi ha ottenuto una significativa riduzione della pena nel processo legato alla mensa dei poveri.

Oggi, la Corte d’Appello di Milano ha emesso una sentenza che segna un importante cambio di rotta per Lara Comi, ex eurodeputata di Forza Italia. La corte ha deciso di assolverla dall’accusa di corruzione e di ridurre la condanna a un anno di pena con una multa di 500 euro, pena sospesa. Questa decisione arriva dopo la condanna iniziale di 4 anni e 2 mesi, inflitta nell’ambito dell’inchiesta conosciuta come ‘mensa dei poveri’.

Il contesto del caso

Il caso ha avuto origine da accuse di truffa aggravata e corruzione, che hanno portato Lara Comi agli arresti domiciliari. La procuratrice di Milano ha condotto un’inchiesta dettagliata, ma oggi, nel secondo grado di giudizio, la corte ha stabilito che “il fatto non sussiste” in merito all’accusa di corruzione.

Revisione della sentenza

La sentenza di oggi ha rappresentato una vittoria significativa per Comi e per i suoi legali, Antonio Bana e Gianluca Varraso, che hanno sostenuto la sua innocenza fin dall’inizio. La corte ha riconosciuto l’attenuante del risarcimento, compensando l’aggravante della truffa ai danni dell’Unione Europea. Questo ha permesso di ridurre la pena in modo sostanziale.

Le reazioni all’assoluzione

Dopo aver appreso della sentenza, Lara Comi ha espresso la sua emozione in una dichiarazione: “Dopo sette anni, queste sono lacrime di gioia. Ho sempre dimostrato la mia innocenza e continuerò a farlo anche in Cassazione per dimostrare che non ho mai preso un euro.” Le sue parole riflettono un profondo senso di liberazione e gratitudine per coloro che l’hanno sostenuta durante questo difficile percorso legale.

Il futuro politico di Lara Comi

Quando le è stato chiesto se intende tornare a impegnarsi in politica, Comi ha risposto: “Prima di tutto, dobbiamo completare il percorso in Cassazione. Ma voglio sottolineare che non c’è mai stata corruzione, e questo è un messaggio importante per gli elettori che hanno creduto in me, specialmente in un momento così critico come quello pre-elettorale.” La sua determinazione a riprendere il controllo della propria vita e della propria carriera è evidente.

Conclusioni sul caso

La decisione della Corte d’Appello non solo segna un cambiamento significativo per Lara Comi, ma solleva anche interrogativi su come le accuse di corruzione possano influenzare la carriera politica di un individuo. La vicenda della mensa dei poveri ha attirato l’attenzione del pubblico e ha messo in evidenza le complessità e le sfide affrontate da coloro che operano nel panorama politico italiano. Con il processo di Cassazione all’orizzonte, la storia di Lara Comi è tutt’altro che conclusa.