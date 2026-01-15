Incendio nel padiglione 16 dell’ospedale Sacco di Milano: evacuati pazienti e personale in sicurezza

Incendio nel padiglione dell'ospedale Sacco di Milano: Evacuazione di medici e pazienti senza feriti.

Questa mattina, intorno alle 10:00, un incendio ha colpito il padiglione 16 dell’ospedale Sacco di Milano, scatenando una situazione di emergenza. Le fiamme sono originate dall’area dedicata all’Archivio di Diagnostica, propagandosi rapidamente verso i locali circostanti, dove erano in corso esami e visite mediche.

Intervento dei vigili del fuoco

Immediatamente dopo l’attivazione del sistema di allerta, è stata avviata l’evacuazione dei pazienti presenti nel padiglione. Grazie alla tempestività delle operazioni, decine di persone sono state evacuate in modo sicuro. Sul luogo dell’incendio sono intervenute circa 30 unità dei vigili del fuoco, equipaggiate con diversi mezzi di soccorso, per affrontare le fiamme e garantire la sicurezza dell’area.

Operazioni di spegnimento e sicurezza

I vigili del fuoco hanno operato intensamente per spegnere il rogo e successivamente eseguire le operazioni di bonifica. Non sono stati segnalati feriti o intossicati tra i pazienti e il personale evacuato. L’intervento coordinato del personale sanitario e tecnico dell’ospedale ha permesso di gestire la situazione in modo efficace.

Cause dell’incendio e conseguenze

Le cause che hanno portato all’incendio sono attualmente sconosciute e saranno oggetto di indagini approfondite da parte delle autorità competenti. Nonostante l’evento preoccupante, l’attività sanitaria prosegue nelle altre aree dell’ospedale, senza interruzioni significative.

Implicazioni per i pazienti e il personale

La sicurezza dei pazienti ha rappresentato la priorità assoluta durante tutta l’emergenza. Sono stati adottati protocolli rigorosi per garantire che ogni persona presente nel padiglione 16 fosse evacuata senza rischi. Questo evento ha evidenziato l’importanza di una preparazione adeguata e della prontezza delle squadre di emergenza in situazioni critiche.

È fondamentale che i cittadini mantengano la calma e rispondano con razionalità a eventi imprevisti come questo. La comunità dell’ospedale Sacco ha dimostrato grande resilienza e capacità di risposta, sottolineando il valore del lavoro di squadra in situazioni di crisi.

Le indagini per chiarire le cause dell’incendio sono in corso. Nel frattempo, il personale dell’ospedale continua a fornire assistenza ai pazienti in altre aree, garantendo che il servizio sanitario rimanga operativo e sicuro.