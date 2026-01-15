Incendio all’ospedale Sacco: evacuazione sicura di pazienti e personale medico

Un incendio all'ospedale Sacco di Milano ha reso necessaria un'evacuazione rapida e coordinata di pazienti e personale, senza causare feriti.

Questa mattina, un evento allarmante ha avuto luogo presso l’ospedale Sacco di Milano. Intorno alle 10.00, un incendio è divampato nel padiglione 16, costringendo le autorità sanitarie a mettere in atto procedure di evacuazione immediate.

Dettagli sull’incendio

Le fiamme sono originate dall’area dedicata all’Archivio di Diagnostica e si sono rapidamente propagate agli spazi circostanti, dove si stavano svolgendo visite mediche ed esami. La situazione ha richiesto un intervento rapido e coordinato del personale ospedaliero e dei Vigili del Fuoco.

Intervento delle autorità

Grazie alla prontezza del personale sanitario, tutti i pazienti presenti nel padiglione sono stati evacuati in modo sicuro. I circa 30 Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno lavorato intensamente per domare le fiamme e garantire la sicurezza dei locali. Fortunatamente, non si sono registrati feriti né casi di intossicazione.

Operazioni di evacuazione

Il personale dell’ospedale ha gestito l’evacuazione ordinata di circa 130 persone, inclusi 98 membri dello staff. Il sistema antincendio ha funzionato correttamente, permettendo una rapida attivazione delle procedure di emergenza. La Direttrice Generale e il Responsabile Antincendio sono stati sul campo per coordinare le operazioni.

Situazione attuale e ripristino

Le operazioni di bonifica e verifica dei locali sono già in corso. Nel frattempo, l’attività sanitaria continua in altre aree dell’ospedale. Le autorità competenti stanno indagando per determinare le cause dell’incendio, assicurando che l’evento non sia collegato ai lavori in corso finanziati dal PNRR.

Rassicurazioni e misure adottate

L’ospedale Sacco ha confermato che la sicurezza dei pazienti e del personale è stata preservata. Le visite ambulatoriali verranno riprogrammate e il servizio sanitario non subirà interruzioni significative. L’impegno congiunto delle forze dell’ordine e della Protezione Civile ha garantito che la situazione fosse sotto controllo e che la viabilità intorno all’ospedale fosse gestita in modo efficiente.

La pronta reazione e la preparazione del personale hanno permesso di affrontare l’emergenza senza conseguenze dannose per la salute di pazienti e operatori. Questo intervento tempestivo ha dimostrato l’importanza di un’efficace gestione delle situazioni critiche in ambito sanitario.