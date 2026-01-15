Bonifica dell’ex discarica Eca a Vimodrone: un passo cruciale per la rigenerazione ambientale

Dopo anni di attesa, inizia finalmente la bonifica dell'ex discarica Eca a Vimodrone. Questo progetto è cruciale per garantire la sicurezza ambientale e migliorare la qualità della vita dei cittadini locali.

Si apre un nuovo capitolo per l’area dell’ex discarica Eca di Vimodrone, dopo un lungo periodo di attese e sollecitazioni. Grazie a un’azione concertata tra Regione Lombardia e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la bonifica di questo sito, considerato un sito orfano, è ora realtà. La presenza dell’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, e del sindaco di Vimodrone, Dario Veneroni, durante un recente sopralluogo ha segnato l’inizio di questo atteso intervento.

Il contesto dell’intervento

L’ex discarica Eca, situata in un’area che in passato era una cava di materiali inerti, è stata utilizzata come discarica tra gli anni ’40 e ’80. Questa situazione ha portato a una significativa contaminazione del suolo, rendendo necessaria un’operazione di risanamento ambientale permanente. Il progetto di bonifica si inserisce in un piano regionale più ampio, che mira a recuperare diversi siti orfani in Lombardia, con un investimento complessivo di oltre 65 milioni di euro.

Dettagli finanziari del progetto

Una parte fondamentale del finanziamento proviene dai fondi PNRR, che hanno stanziato 51,5 milioni di euro, integrati da ulteriori 13,3 milioni di euro da Regione Lombardia. L’intervento specifico sull’ex discarica Eca prevede un investimento totale di circa 10,5 milioni di euro, di cui oltre 2,5 milioni sono stati direttamente allocati dalla Regione. Questo intervento è cruciale per la sicurezza della comunità locale, poiché l’area presenta livelli preoccupanti di contaminazione dovuti alla presenza di metalli pesanti e composti organici.

Fasi della bonifica

Attualmente, i lavori sono in pieno svolgimento e includono attività di sfalcio e rimozione dei rifiuti superficiali, seguite dalla rimodellazione della superficie del terreno. Successivamente, sarà posata una membrana in geotessile per isolare le fonti di contaminazione e realizzare un sistema di drenaggio per le acque meteoriche. Questi passaggi sono essenziali per garantire una bonifica efficace e duratura.

Obiettivi futuri e scadenze

Il completamento dei lavori è previsto entro la fine, con l’obiettivo di rispettare i target fissati a livello europeo dal PNRR. La bonifica dell’ex discarica Eca non è solo un intervento tecnico, ma rappresenta anche un simbolo di rinascita per il territorio. L’assessore Maione ha sottolineato come questo progetto dimostri l’efficacia del modello lombardo nella gestione di problematiche ambientali complesse, offrendo una risposta concreta a una richiesta che il territorio attendeva da decenni.

Il sindaco Veneroni ha evidenziato l’importanza di questo intervento, citando come già dalla fine degli anni ’80 fosse evidente la necessità di operazioni di bonifica. Le azioni intraprese dal Comune, tra cui un’ordinanza sindacale nel 2001 per sollecitare i proprietari a intervenire, testimoniano l’impegno continuo per la sicurezza ambientale della cittadinanza. Con il supporto della Regione e l’accesso ai finanziamenti del PNRR, Vimodrone si prepara a restituire alla comunità un’area recuperata e pronta a nuove funzioni sociali.