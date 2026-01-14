Riapertura del Teatro della Società di Lecco: Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Milano

Il Teatro della Società di Lecco riapre le sue porte dopo otto anni di meticolosi lavori di restauro, con un evento straordinario: un concerto dell'Orchestra Sinfonica di Milano.

Il Teatro della Società di Lecco riapre le porte, segnando un momento significativo per la comunità. Dopo otto anni di lavori di restauro, questo gioiello neoclassico progettato da Giuseppe Bovara torna in una forma rinnovata, mantenendo intatta la sua identità storica e architettonica.

La cerimonia di riapertura è fissata per il 29 novembre alle ore 17.00, con un evento che si preannuncia memorabile grazie alla presenza dell’Orchestra Sinfonica di Milano. L’occasione rappresenta non solo un ritorno alla vita del Teatro, ma anche un nuovo capitolo nella collaborazione culturale tra Lecco e l’Orchestra.

Un concerto inaugurale di grande rilevanza

Sotto la direzione del talentuoso Emmanuel Tjeknavorian, l’Orchestra presenterà un programma di alta classe, che include il Concerto per violino op. 35 di Čajkovskij, un’opera che incarna perfettamente il lirismo e il virtuosismo tipici del compositore russo. A impreziosire la serata ci sarà il violinista Andrea Obiso, spalla dei primi violini dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Un programma di opere indimenticabili

Il concerto non si limiterà al solo brano di Čajkovskij, ma includerà anche la Sinfonia n. 2 op. 27 di Rachmaninov, un’altra pietra miliare del sinfonismo romantico. Questo evento non solo celebra la riapertura, ma segna anche un nuovo inizio per le relazioni culturali nella città di Lecco.

Festeggiamenti e attività per tutti

Dopo il concerto inaugurale, dal 30 novembre all8 dicembre, il Teatro offrirà una serie di eventi gratuiti per il pubblico. Saranno presenti spettacoli di prosa, danza, attività per famiglie, conferenze-spettacolo e visite guidate al Teatro ristrutturato.

Un calendario ricco di eventi

Tra le opere in programma spiccano titoli famosi come L’importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde e una rivisitazione contemporanea di Carmen. Non mancheranno eventi dedicati ai più giovani, come spettacoli per l’infanzia ispirati a San Nicola, oltre a performance di danza contemporanea e il concerto-racconto Note a margine con Nicola Piovani, fissato per il 7 e 8 dicembre.

Una nuova stagione di emozioni

In occasione della riapertura, è stato presentato anche il cartellone della nuova stagione, intitolato La stagione delle emozioni. Da gennaio a maggio, il Teatro della Società ospiterà 14 spettacoli che spaziano dalla prosa alla danza, senza dimenticare i concerti sinfonici.

In particolare, l’Orchestra Sinfonica di Milano sarà protagonista con cinque concerti che esploreranno un repertorio classico e le fusioni tra musica, scienza e narrazione. Questi eventi si preannunciano come un viaggio emozionante attraverso le note e le storie che solo la musica può raccontare.