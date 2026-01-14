Olimpia Milano: Offerte Imperdibili per Partite di Eurolega e Corsi Sportivi Convenienti

Unisciti all’Olimpia Milano e vivi l'emozione del basket europeo! Iscriviti ora ai nostri corsi sportivi del secondo semestre e migliora le tue abilità nel basket. Non perdere l'opportunità di far parte di una storica squadra di pallacanestro!

L’Olimpia Milano rappresenta una delle eccellenze nel panorama del basket europeo. Questa stagione offre opportunità imperdibili per gli studenti universitari. In particolare, per le sfide casalinghe di Eurolega, gli studenti possono approfittare di biglietti a prezzi esclusivi. Le partite si svolgeranno all’Allianz Cloud, un’arena moderna situata in Piazza Carlo Stuparich, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

Partite di Eurolega e promozioni per studenti

Due incontri di grande rilievo sono in programma: il 15 gennaio 2026 contro la Stella Rossa e il 22 gennaio 2026 contro il Zalgiris Kaunas. Gli studenti universitari possono acquistare i biglietti a un prezzo speciale di 13,10 euro per i settori riservati.

Modalità di acquisto dei biglietti

Per accedere al prezzo scontato, è necessario inserire il codice promozionale OLIMPIA_UNI durante il processo di acquisto sul sito ufficiale. Dopo aver selezionato la partita di interesse, il codice deve essere inserito e si dovrà scegliere il settore corrispondente alla promozione. Ogni studente ha la possibilità di acquistare fino a quattro biglietti utilizzando un solo badge universitario.

L’acquisto può essere effettuato online oppure presso la sede dell’Olimpia, situata in Via Giuseppe di Vittorio 6 ad Assago, presentando il proprio badge universitario. Una volta completato l’acquisto, i biglietti possono essere stampati o salvati sullo smartphone per un accesso più agevole all’evento.

Ripartono i corsi sportivi del secondo quadrimestre

Il CUS Milano, oltre a offrire emozioni nel basket, propone una vasta gamma di corsi sportivi per il secondo semestre. Le iscrizioni sono già aperte e comprendono attività per ogni gusto e livello di abilità. I corsi disponibili includono: acrobatica, arrampicata sportiva, basket, pallavolo, scherma, vela, ginnastica dolce, yoga e molto altro.

Scopri il corso che fa per te

Per ulteriori dettagli su ciascun corso, inclusi orari, tariffe e modalità di iscrizione, è possibile visitare la pagina dedicata ai corsi sportivi sul sito del CUS Milano. Questa rappresenta un’opportunità fondamentale per mantenersi attivi e divertirsi, sia che si tratti di un’attività competitiva che di un semplice svago.

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono contattare la segreteria del CUS Milano al numero 02 7021141 o via email all’indirizzo segreteria@cusmilano.it.

Il grande spettacolo del basket italiano

Il campionato di Lega Basket A continua a riservare emozioni e colpi di scena. Le squadre, tra cui l’Olimpia Milano, stanno combattendo per posizioni di vertice e per la qualificazione alle finali di Coppa Italia. Ogni partita rappresenta un’opportunità per osservare in azione alcuni dei migliori talenti del basket italiano ed europeo.

La competizione si presenta agguerrita, e le prestazioni delle squadre sono costantemente al centro dell’attenzione dei tifosi. Seguire le partite dal vivo all’Allianz Cloud offre un momento di svago, unendo il pubblico in un’atmosfera vibrante e coinvolgente.

Gli appassionati di basket e gli studenti universitari hanno ora a disposizione opportunità uniche per vivere il grande sport. È possibile assistere a partite di Eurolega a prezzi vantaggiosi e partecipare ai corsi sportivi offerti dal CUS Milano. Che si tratti di seguire la propria squadra del cuore o di cimentarsi in una nuova attività sportiva, le possibilità sono molteplici per tutti.