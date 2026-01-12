La Mostra dei Presepi di Canegrate: Un Evento da Non Perdere!

La terza edizione della mostra 'La Via dei Presepi' ha affascinato la città di Canegrate, presentando opere straordinarie e riconoscimenti per i partecipanti.

La terza edizione della mostra “La Via dei Presepi”, promossa dal Gruppo Il Presepio, si è conclusa domenica 11 gennaio presso l’Aula Consigliare di Canegrate. L’evento ha visto la partecipazione attiva del Sindaco Matteo Modica e dell’Assessore alla Cultura Sara Lurago, che hanno accolto con entusiasmo le numerose opere esposte. La rassegna ha avuto luogo dal 8 dicembre al 6 gennaio, presentando un totale di 32 presepi, suddivisi tra quelli all’aperto e quelli esposti presso il Palazzo Visconti Castelli.

Un evento che ha attratto visitatori

La mostra ha ottenuto un notevole successo di pubblico, con circa mille voti espressi tramite social media e votazioni dirette presso il Palazzo. L’affluenza non è stata solo locale; numerosi visitatori provenienti da comuni limitrofi hanno mostrato interesse per ammirare le creazioni artistiche. Il Palazzo Visconti Castelli ha ospitato non solo i presepi, ma anche opere di pittori locali, i quali hanno esposto dipinti ispirati alla natività, arricchendo ulteriormente l’atmosfera festiva.

Collaborazione con l’Associazione Il Gelso APS

Una significativa collaborazione è stata quella con l’Associazione Il Gelso APS, che ha contribuito realizzando punti luce creati dai ragazzi dell’associazione. Questo intervento ha reso l’esperienza ancora più suggestiva. La giuria, composta da esperti del settore come Carlo Massimiliano Colombo, Flaminia Baroffio, Carla Pagani e Antonella Fenili, ha esaminato attentamente le opere. Sono stati premiati non solo il presepe più votato, ma anche diverse altre categorie, con motivazioni specifiche per ogni riconoscimento.

Premiazioni e riconoscimenti

Il premio per la giuria critica, un pregiato quadro del pittore Primo Guanziroli, è stato assegnato a Meraviglia Angelo. L’artista ha realizzato un presepe artigianale caratterizzato da una composizione affascinante e da un’attenzione ai dettagli davvero notevole. Anche il premio social, attribuito al gruppo che ha ricevuto il maggior numero di voti online, è stato accolto con entusiasmo. Questo riconoscimento è stato accompagnato da una targa donata dal Comune di Canegrate e da un grande pannello sferruzzato a mano, simbolo di creatività e dedizione.

Altri premi speciali

In occasione della manifestazione, sono stati assegnati numerosi premi ai partecipanti. Tra questi, il premio per il presepe d’artista è stato conferito a Casero Vittorio per le sue sculture in legno di alta qualità. Nella categoria dei presepi tradizionali, il riconoscimento è andato a Matteo Pederiva, mentre i presepi di fantasia hanno visto premiati Calì Irene e Marra Annibale. I giovani artisti hanno avuto l’opportunità di mettersi in luce nella categoria a loro dedicata, con OMI e Antonioli Gianfranco premiati per le loro opere uniche.

Un evento che unisce la comunità

La premiazione ha incluso una categoria dedicata ai gruppi, nella quale ha trionfato la Scuola Infanzia Gajop. Nella sezione dedicata al presepe naif, a vincere è stata Angela Calcaterra. Patrizia De Longis ha ricevuto il premio per il presepe di coinvolgimento, mentre Marini Antonio ha brillato nella categoria dei presepi in miniatura. Infine, Carrera Fiorella è stata riconosciuta per l’abilità manuale dimostrata nelle sue creazioni. Tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione, mentre un pensiero speciale è stato riservato a coloro che non hanno ottenuto premi.

La cerimonia si è conclusa con l’esposizione di un diorama realizzato dal presepista Carlo M. Colombo. L’opera ha catturato l’attenzione e suscitato l’apprezzamento del pubblico presente. Un sentito ringraziamento è rivolto alla famiglia Guanziroli, al Comune di Canegrate e a tutte le attività commerciali che hanno supportato l’evento, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e collaborazione.