Divertimento e Giochi all’Oratorio di Santa Maria Nascente a Garbagnate Milanese: Scopri le Attività!

Un evento che ha portato gioia e riconoscimenti alla comunità di Garbagnate Milanese

Il salone polivalente dell’oratorio di Santa Maria Nascente, situato in via Pasubio a Garbagnate Milanese, ha accolto domenica 11 gennaio quasi 80 partecipanti di tutte le età per un pomeriggio all’insegna del divertimento e della socialità. Questa iniziativa, organizzata dalla comunità pastorale e dalla parrocchia, ha visto la partecipazione di famiglie e giovani, creando un’atmosfera di convivialità e condivisione.

Un evento di giochi per tutte le generazioni

Durante il pomeriggio, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di prendere parte a due eventi principali: la Tombolata e la Lotteria. Questi giochi hanno rappresentato non solo occasioni di svago, ma anche momenti di incontro tra diverse generazioni. I tavoli erano suddivisi per fasce d’età: adulti, giovani e bambini tra i 9 e i 13 anni, tutti uniti dalla voglia di divertirsi e di trascorrere del tempo insieme.

Un clima familiare e accogliente

Il clima all’interno del salone era caratterizzato da un’atmosfera familiare, favorendo il benessere di tutti i partecipanti. Le risate e le conversazioni riempivano l’aria mentre venivano distribuiti i premi ai vincitori della tombolata e della lotteria. Questi momenti di svago hanno non solo intrattenuto, ma anche contribuito a rafforzare legami e a favorire relazioni all’interno della comunità.

Un’iniziativa a sostegno della parrocchia

Oltre a rappresentare un’importante occasione di socializzazione, l’evento ha avuto un chiaro scopo benefico: il ricavato delle attività è stato destinato alla parrocchia di Santa Maria Rossa. Questa comunità religiosa gestisce due chiese: la moderna Ildefonso Schuster, inaugurata nel 1995, e l’antica chiesetta di Santa Maria Nascente, fondata nei primi anni ‘900. Entrambe necessitano di fondi per mantenere le proprie strutture e garantire i servizi quotidiani ai fedeli.

Un segno di unità e collaborazione

La numerosa partecipazione e l’entusiasmo dei presenti hanno dimostrato come eventi di questo tipo possano rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. La collaborazione tra parrocchia e cittadini risulta fondamentale per garantire la continuità delle attività religiose e sociali, creando un forte senso di unità e supporto reciproco.

L’evento di ieri all’oratorio di Santa Maria Nascente si è rivelato un pomeriggio di giochi e un significativo momento di coesione sociale. La partecipazione attiva dei presenti ha dimostrato come la voglia di divertirsi e di unirsi per supportare la propria comunità possa portare a un grande successo. Questa iniziativa ha evidenziato che fede e divertimento possono coesistere armoniosamente.