Cosa Fare a Milano nel Weekend: Eventi e Mostre Imperdibili dal 9 all’11 Gennaio

Milano presenta un weekend straordinario dal 9 all'11 gennaio, ricco di eventi imperdibili tra cui affascinanti mostre, concerti emozionanti e molte altre attività coinvolgenti. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica nella capitale della moda e della cultura!

In cerca di idee su come trascorrere il weekend a Milano? Dal 9 all’11 gennaio 2026, la città si anima con eventi che spaziano da mostre d’arte a concerti, passando per attività pensate per famiglie e momenti di svago. Di seguito, una panoramica delle migliori opportunità per vivere al meglio questi giorni.

Eventi e mostre da non perdere

Il programma di questo fine settimana è ricco e variegato. Tra i principali eventi, si segnala la mostra dedicata a Jack Vettriano al Museo della Permanente, che presenta oltre 80 opere di uno degli artisti scozzesi più apprezzati. La mostra, aperta fino al 25 gennaio, offre un’occasione unica per immergersi nel suo mondo artistico.

Mostra di Jack Vettriano

La retrospettiva, curata da Francesca Bogliolo, è un viaggio attraverso le opere di Vettriano, che ha saputo catturare l’essenza del romanticismo. È possibile ammirare i suoi famosi oli su tela, affiancati da fotografie e video che raccontano la sua evoluzione artistica. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00, con ultimo ingresso un’ora prima della chiusura.

Attività per tutti i gusti

Per chi ama il divertimento e la musica, il Pink Party Winter Edition al JustMe di Milano si preannuncia come un evento imperdibile. Con inizio alle 19:30 di sabato, la serata promette un’ottima atmosfera, buffet e un DJ set che accompagnerà i partecipanti fino a tarda notte. È consigliato rispettare il dress code rosa per rendere la serata ancora più speciale.

Pista di pattinaggio in piazza Città di Lombardia

Inoltre, la pista di pattinaggio 02Ice rimarrà aperta durante tutto il weekend, offrendo un’esperienza unica nel cuore della città. Non è necessaria la prenotazione per accedere alla pista, che è decorata con luci suggestive e abeti natalizi. Questa rappresenta un’opportunità perfetta per divertirsi in famiglia o con gli amici.

Concerti e performance artistiche

Per gli amanti della musica, è previsto il concerto Candlelight in Auditorium San Fedele, dedicato ai grandi successi degli Abba. Questo evento si svolgerà venerdì sera e si ripeterà anche il sabato e la domenica, offrendo un’atmosfera intima e suggestiva. I biglietti possono essere acquistati in prevendita, e l’esperienza è ulteriormente valorizzata dall’illuminazione a lume di candela.

Cantata Anarchica per Fabrizio De André

Domenica sera si terrà la Cantata Anarchica in Piazza Duomo per ricordare Fabrizio De André. Questo evento autorganizzato invita tutti a partecipare cantando le sue canzoni e suonando diversi strumenti musicali. Si tratta di un’opportunità unica per rendere omaggio a un grande artista in un’atmosfera di condivisione e comunità.

Mostra-mercato Vecchi Libri

Infine, è prevista la mostra-mercato Vecchi Libri in Piazza Diaz, che si tiene ogni seconda domenica del mese. Qui si possono trovare libri antichi, rari e curiosi, perfetti per gli amanti della lettura e della storia. Le bancarelle si estendono sotto i portici, rendendo l’evento accessibile anche in caso di maltempo.

Il weekend dal 9 all’11 gennaio a Milano offre una vasta gamma di eventi adatti a tutti i gusti, dalle mostre d’arte ai concerti, fino a momenti di svago per tutta la famiglia. Questa è un’opportunità per vivere la città in modo unico e coinvolgente.