Incidente in Via Novara: Donna in Coma Dopo il Terribile Sinistro

Un grave incidente stradale a Milano ha portato al coma una donna. Scopri tutti i dettagli e le ultime notizie su questo drammatico evento.

Questa mattina, il traffico di Milano è stato scosso da un grave incidente stradale avvenuto nella zona di San Siro. L’incidente ha coinvolto tre veicoli, tra cui due automobili e un piccolo autocarro, generando preoccupazione tra i cittadini.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto poco dopo le 7 del mattino all’incrocio tra via Novara e via Caldera. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata alle 7:15, inviando immediatamente sul posto due ambulanze e due automediche. Gli agenti della polizia locale hanno avviato le indagini per stabilire le cause dell’accaduto.

Le ferite riportate

Due persone sono rimaste coinvolte nell’incidente: un uomo di 58 anni e una donna di 44 anni. Quest’ultima è stata trovata in condizione critica, in stato di coma, dai soccorritori. È stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Carlo, dove le sue condizioni sono attualmente monitorate con attenzione.

Le indagini in corso

Le autorità competenti stanno esaminando la scena per determinare la causa esatta dell’incidente. Tra le possibili spiegazioni, si sta valutando l’ipotesi che uno dei conducenti possa aver subito un malore al momento dello scontro. Gli accertamenti sono in fase avanzata e i dettagli verranno comunicati non appena disponibili.

Impatto sulla viabilità

Oltre alle conseguenze per i feriti, l’incidente ha causato disagi notevoli alla circolazione stradale nelle prime ore del mattino. Le strade attorno all’incrocio sono state bloccate per permettere i rilievi e la rimozione dei veicoli coinvolti, creando code e ritardi per gli automobilisti. La polizia locale ha chiesto di evitare l’area fino alla conclusione delle operazioni di soccorso e indagine.

Questo incidente rappresenta un monito sulla sicurezza stradale e sull’importanza di prestare attenzione alla guida, specialmente in incroci regolati da semafori, dove il rispetto delle norme può fare la differenza tra la vita e la morte. Le autorità continueranno a monitorare la situazione e fornire aggiornamenti sulle condizioni della donna e sugli sviluppi delle indagini.