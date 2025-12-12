Olimpia Milano trionfa sul Panathinaikos in un emozionante incontro di Eurolega

Una serata memorabile per l'Olimpia Milano, che ha trionfato contro il Panathinaikos grazie a una difesa impenetrabile e a un attacco dinamico e fluido.

La partita tra l’Olimpia Milano e il Panathinaikos ha rappresentato un momento cruciale per la squadra milanese, che ha dimostrato una grande crescita e una notevole determinazione. Coach Peppe Poeta ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione dei suoi giocatori, sottolineando come la vittoria sia stata il frutto di un lavoro di squadra eccellente e di un’intensa connessione con il pubblico.

Un attacco fluido e incisivo

Durante il match, l’Olimpia Milano ha evidenziato una fluidità d’azione in attacco, riuscendo a mettere in luce i propri tiratori migliori. Poeta ha rimarcato l’importanza di avere un gioco equilibrato tra campo aperto e gioco a metà campo. La capacità di leggere il gioco e decidere quando accelerare o rallentare è stata fondamentale per il successo della squadra. L’allenatore ha dichiarato: “Dobbiamo migliorare la nostra capacità di attaccare nei momenti giusti, utilizzando i giocatori più adatti contro gli avversari più deboli”.

Contributo chiave di Guduric

Un elemento chiave nella vittoria è stato Marko Guduric. Oltre ai suoi sette punti e sei assist, ha saputo dare ritmo alla squadra e ha creato opportunità per i suoi compagni. Poeta ha sottolineato come Guduric sia diventato un giocatore fondamentale per il futuro dell’Olimpia, capace di orchestrare il gioco e mettere i compagni in condizione di segnare.

Il ruolo della difesa

Un altro aspetto cruciale che ha fatto la differenza è stata la difesa della squadra, in particolare nei primi cinque minuti del terzo quarto. Questo periodo ha rappresentato un momento di svolta, dove l’Olimpia ha bloccato efficacemente le azioni del Panathinaikos, una squadra con un roster profondo e talentuoso. Poeta ha riconosciuto l’importanza del supporto del pubblico, che ha creato un’atmosfera elettrizzante all’Unipol Forum. “Quando il pubblico si fa sentire, i giocatori lottano con più intensità”, ha affermato il coach.

Le sfide fisiche e le speranze per il futuro

Tuttavia, non è stata una serata completamente priva di preoccupazioni. L’infortunio di Leandro Bolmaro ha sollevato alcune inquietudini. Per il prossimo incontro, l’Olimpia spera di recuperare Leonardo Totè, attualmente alle prese con un problema alla schiena, mentre altri giocatori non saranno disponibili. Nonostante le difficoltà, Poeta rimane ottimista e punta a preparare la squadra per affrontare al meglio la prossima sfida, sempre con l’appoggio dei fan.

Il divertimento rimane un elemento centrale per Coach Poeta e i suoi ragazzi. “Credo fermamente che divertirsi durante il gioco faccia la differenza. Se ci si diverte, la fatica si sente meno, e questo porta a performance migliori”. Con queste parole, l’allenatore ha riassunto il valore dello spirito di squadra, che si riflette non solo nelle vittorie, ma anche nella crescita individuale e collettiva dei giocatori.