Olimpia Milano conquista la vittoria contro il Panathinaikos in Eurolega

Un trionfo che sottolinea la crescita dell'Olimpia Milano nel panorama dell'Eurolega.

Il palazzetto dello sport di Assago ha assistito a un’emozionante partita di Eurolega, dove l’Olimpia Milano ha trionfato sul Panathinaikos con il punteggio di 96-89. Questa vittoria non solo rappresenta l’ottava nel torneo, ma evidenzia anche la costante crescita della squadra allenata da Peppe Poeta.

I fatti

Nei primi minuti, entrambe le squadre si sono affrontate a viso aperto, mantenendo un punteggio molto ravvicinato. Il Panathinaikos, con la sua solida formazione, è riuscito a guadagnare un vantaggio iniziale, grazie a un’ottima prestazione di Kostas Sloukas e dei suoi compagni. Tuttavia, l’Olimpia ha reagito prontamente, mostrando la propria determinazione.

Le prime fasi del match

La squadra greca ha iniziato in modo incisivo, chiudendo il primo quarto con un vantaggio di 26-21. Nonostante il buon avvio del Panathinaikos, Milano ha saputo trovare i suoi punti di riferimento in Shields e Booker, che hanno contribuito a mantenere viva la speranza di rimonta.

Il cambio di passo dell’Olimpia

Il secondo quarto ha visto un cambio di ritmo da parte dell’EA7, che ha messo in campo una difesa più solida e un attacco più incisivo. Armoni Brooks è stato il trascinatore della squadra, segnando un impressionante numero di otto triple e totalizzando 26 punti, il che ha permesso a Milano di chiudere il primo tempo in vantaggio per 54-44.

La magia di Brooks

La performance di Brooks è stata decisiva; nel secondo periodo ha realizzato quattro triple consecutive, contribuendo a un parziale di 33 punti segnati dall’Olimpia. Questa esplosione offensiva ha permesso ai padroni di casa di prendere un margine rassicurante e di andare all’intervallo con un buon vantaggio.

Gestione del vantaggio e tensione finale

Alla ripresa del gioco, Milano ha continuato a spingere, mantenendo un ritmo elevato e allungando ulteriormente il distacco fino a toccare il +23 (80-57) nel terzo quarto. La squadra ha mostrato una grande capacità di gestione del gioco, contestando ogni tentativo di attacco del Panathinaikos.

Il tentativo di rimonta dei greci

Nonostante il vantaggio considerevole, il Panathinaikos ha cercato di rimanere in partita, con Nunn e Sloukas che hanno tentato di riavvicinare i greci nel punteggio. Negli ultimi minuti, Milano ha dovuto fronteggiare un’insistente reazione dei rivali, con il punteggio che si è ridotto fino a un pericoloso 95-88.

Nonostante le difficoltà, l’Olimpia ha mantenuto la calma e, grazie a un finale di partita controllato, è riuscita a portare a casa il risultato, chiudendo il match sul 96-89. Questo successo rappresenta la sesta vittoria nelle ultime otto partite per Milano, consolidando la sua posizione nel torneo.

Il match è stato un chiaro esempio di come l’Olimpia Milano stia reagendo positivamente alle sfide dell’Eurolega, avvalendosi di giocatori chiave come Brooks e LeDay, i quali hanno dimostrato di poter fare la differenza nei momenti cruciali.