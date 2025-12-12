Fontana: Preoccupazione per la Centralizzazione delle Risorse in Lombardia

Il Presidente Fontana avverte sui pericoli legati alla centralizzazione delle risorse e sollecita un approccio più equilibrato per garantire un futuro sostenibile alla Lombardia.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha recentemente sollevato un’importante questione riguardante le risorse economiche destinate alla sua regione per il prossimo settennato. Durante un evento a Roma, Fontana ha espresso forti preoccupazioni riguardo alla proposta di ricevere un miliardo di euro, definendo questa cifra inadeguata e poco comprensibile.

Le sfide della gestione centralizzata

Fontana ha chiarito che accettare tale somma senza discuterne le implicazioni può rivelarsi un errore strategico. La centralizzazione delle risorse, secondo il presidente, non tiene conto delle specificità e delle necessità dei singoli territori, creando così un gap tra le esigenze locali e le decisioni centralizzate.

Un miliardo di euro: insufficiente per la Lombardia

La Lombardia, una delle regioni più sviluppate d’Italia, necessita di investimenti adeguati per sostenere il proprio sviluppo economico e sociale. Il presidente Fontana ha sottolineato che la somma di un miliardo di euro risulta insufficiente per affrontare le sfide attuali, che spaziano dalla sanità alla sicurezza e alle infrastrutture. Questa proposta non riflette le reali necessità della popolazione lombarda.

Il dibattito sulla coesione territoriale

Durante il seminario “Coesione Italia: L’Italia delle comunità, l’Europa dei territori”, sono emerse diverse voci autorevoli che hanno condiviso la visione di Fontana. Numerosi politici, tra cui presidenti di altre regioni, hanno partecipato attivamente al dibattito, evidenziando l’importanza di una programmazione che tenga conto delle peculiarità locali.

Il ruolo delle regioni nella pianificazione

La pianificazione delle risorse deve essere effettuata in modo tale da garantire che ogni regione possa ricevere ciò di cui ha realmente bisogno. Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, e Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, hanno concordato sull’importanza di una governance regionale che migliori l’efficacia delle politiche economiche e sociali.

Verso un futuro più equo

Fontana ha concluso il suo intervento esortando a riconsiderare il metodo di distribuzione delle risorse, proponendo un approccio più decentralizzato che possa garantire maggiore autonomia alle regioni. Solo attraverso una gestione più attenta e mirata sarà possibile rispondere efficacemente alle esigenze delle comunità locali.

La critica di Fontana alla centralizzazione delle risorse rappresenta un appello a rivedere le politiche attuali. Questo intervento mira a garantire un futuro sostenibile e prospero per la Lombardia e per tutte le regioni italiane.