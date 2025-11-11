Raccolta di Viveri alla Chiesa di San Lorenzo: Un Atto di Solidarietà per Chi è in Difficoltà

Unisciti a noi per la raccolta di generi alimentari presso la Chiesa di San Lorenzo e contribuisci a fare la differenza nella vita di chi vive in difficoltà. Partecipa attivamente e sostieni la comunità locale!

La solidarietà è un valore fondamentale che unisce le comunità e sostiene chi si trova in difficoltà. A Parabiago, la Chiesa di San Lorenzo promuove un’importante iniziativa con una raccolta viveri prevista per il weekend del 22 e 23 novembre. Questo evento rappresenta un’opportunità per i cittadini di contribuire attivamente al benessere della comunità.

I fatti

La raccolta di beni di prima necessità non si limita a generi alimentari, ma include anche articoli per l’igiene personale. Tra i prodotti richiesti si possono trovare dentifrici, spazzolini, sapone e alimenti come pasta, riso e caffè. Questi donativi non solo forniranno conforto a chi ne ha bisogno, ma rafforzeranno anche il legame tra la comunità parabiaghese e il Focolare Don Guanella, gestito da don Leonello Bigelli.

Un’alleanza per il bene comune

L’iniziativa si inserisce in un progetto di sostegno promosso dal rifugio Don Guanella, che garantisce aiuto concreto a chi vive situazioni di disagio. I materiali raccolti saranno destinati all’associazione Amici di Gastone, un gruppo di volontariato attivo dal 1988 a Milano, specializzato nell’ascolto e nel supporto di persone in condizioni di marginalità.

Un rifugio per chi ha bisogno

La storia degli Amici di Gastone rappresenta un esempio di come la solidarietà possa trasformare le vite. Con un centro di accoglienza situato presso l’Opera Don Guanella, questa associazione offre riparo e ristoro a chi si trova senza un tetto. L’obiettivo è creare un ambiente sicuro e accogliente, dove chiunque possa sentirsi supportato e ascoltato.

Come contribuire alla raccolta

Partecipare alla raccolta viveri è semplice e accessibile a tutti. Gli interessati possono recarsi presso la Chiesa di San Lorenzo nei giorni indicati e portare con sé i generi richiesti. Ogni piccolo gesto conta e può fare la differenza nella vita di qualcuno. La comunità è invitata a unirsi in questo atto di generosità, dimostrando che insieme è possibile affrontare le sfide e migliorare le condizioni di vita dei meno fortunati.

La raccolta viveri alla Chiesa di San Lorenzo non è solo un evento, ma un’importante occasione per riflettere sul valore della solidarietà. Ogni contributo, sia esso grande o piccolo, rappresenta un passo verso una società più giusta e inclusiva. L’iniziativa si svolgerà il 22 e 23 novembre, invitando tutti a partecipare e contribuire a questa causa sociale.