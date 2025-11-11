Omicidio di Sharon Verzeni: Moussa Sangaré si dichiara innocente in tribunale

Il processo per l'omicidio di Sharon Verzeni: Nuove rivelazioni e tensioni emergono in aula.

Il caso dell’omicidio di Sharon Verzeni ha scosso profondamente la comunità di Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. La tragica morte della giovane, avvenuta nella notte tra il 29 e il 30 luglio, ha portato alla sbarra Moussa Sangare, accusato di averla accoltellata. Recentemente, durante l’udienza presso la Corte d’Assise di Bergamo, Sangare ha ribadito la propria innocenza, affermando di essere un semplice testimone dell’omicidio.

La serata fatale ha visto Sharon, 31 anni, tornare a casa, mentre Sangare, inizialmente arrestato un mese dopo il delitto, ha ritrattato la sua confessione, sollevando interrogativi sul reale svolgimento dei fatti.

Le dichiarazioni in aula di Moussa Sangare

Nell’udienza, Moussa Sangare ha dichiarato: “Volevo solo dire che sono innocente”. Queste parole hanno provocato reazioni forti da parte dei familiari di Sharon, che hanno assistito attoniti alla scena. Sangare, inizialmente confesso, ha cambiato versione, sostenendo di aver assistito a una lite tra Sharon e un altro uomo e di aver deciso di allontanarsi per paura.

Le indagini e la ricostruzione del delitto

Nel corso delle indagini, gli inquirenti hanno esaminato a fondo l’abitazione di Sharon e la zona circostante, interrogando i residenti e analizzando il materiale video delle telecamere di sorveglianza. Tra i testimoni c’era anche Sergio Ruocco, il fidanzato di Sharon, che ha fornito un alibi convincente. La sua testimonianza, supportata dalle immagini di videosorveglianza, ha confermato che non era uscito di casa dopo l’arrivo della compagna.

Durante l’interrogatorio, Sangare ha raccontato di essere uscito di casa con l’intenzione di colpire qualcuno, ma ha successivamente tentato di distogliere la responsabilità da sé. Secondo il suo racconto, avrebbe colpito Sharon dopo averle chiesto scusa.

Le reazioni della famiglia di Sharon

La famiglia di Sharon ha vissuto momenti di profondo dolore durante il processo. Bruno Verzeni, il padre della vittima, ha espresso la sua angoscia per le affermazioni di Sangare, sottolineando la mancanza di pentimento da parte dell’imputato. “Volevamo solo giustizia per nostra figlia”, ha dichiarato, evidenziando il desiderio di chiarezza in un caso così complesso e doloroso.

Il ruolo di Sergio Ruocco

Il fidanzato di Sharon, Sergio Ruocco, ha vissuto l’incubo di essere inizialmente considerato un sospettato. Durante le indagini, Ruocco ha collaborato attivamente con le forze dell’ordine, esprimendo il suo dolore per la perdita della compagna. “Non avrò mai pace per non essere uscito con lei quella sera”, ha confessato, rivelando il suo rimorso e il desiderio di proteggere Sharon.

Nel frattempo, il legale di Sangare ha richiesto una perizia psichiatrica per valutare la capacità del suo assistito di intendere e volere al momento del crimine. Tuttavia, il pubblico ministero ha contestato questa richiesta, sottolineando la lucidità dimostrata da Sangare nei giorni successivi all’omicidio, quando ha cambiato il suo aspetto e la bicicletta per evitare di essere riconosciuto.

Il futuro del processo e le implicazioni legali

Il processo per l’omicidio di Sharon Verzeni solleva questioni importanti riguardo alla giustizia e alla verità. Con ogni udienza, nuovi dettagli emergono, alimentando le tensioni all’interno dell’aula. La domanda su quale sarà il destino di Moussa Sangare rimane aperta, mentre la famiglia di Sharon continua a lottare per onorare la memoria della giovane e ottenere giustizia.

Ogni nuova testimonianza e ogni nuova prova presentata in aula aggiungono strati di complessità a un caso già intricato. La società attende con ansia i futuri sviluppi, sperando che possa emergere la verità su un crimine che ha segnato così profondamente le vite di molte persone.