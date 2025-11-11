Eventi a Legnano per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne: Scopri le Iniziative e Come Partecipare

Legnano si mobilita per la Giornata contro la Violenza sulle Donne, organizzando eventi significativi e campagne di sensibilizzazione efficaci.

Legnano si prepara ad accogliere una serie di eventi significativi in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si svolgerà dal 11 al 30 novembre. Queste iniziative mirano a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere una cultura di rispetto e parità di genere.

Il programma di eventi

Il programma di eventi, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con diverse associazioni locali, include mostre, incontri, spettacoli teatrali e un galà di beneficenza. Si inizia con l’incontro “Non restare in silenzio!”, che si terrà nella biblioteca di Spazio 27/B, dove esperti dell’Arma dei Carabinieri forniranno informazioni sul contrasto alla violenza di genere.

Mostra “Com’eri vestita?”

Una delle iniziative più attese è la mostra “Com’eri vestita?”, allestita presso le Gallerie Cantoni. Questa esposizione, realizzata dalla Rete Antiviolenza Ticino Olona, ha come obiettivo quello di sfatare il mito che associa l’abbigliamento delle donne alla violenza subita. Attraverso la ricostruzione degli abbigliamenti di 17 donne vittime di violenza, la mostra invita a riflettere sulle vere cause della violenza di genere.

Teatro e beneficenza

Un altro evento significativo è lo spettacolo teatrale “La stanza di Clara”, che sarà rappresentato il 24 novembre al Teatro Tirinnanzi. I ragazzi delle scuole superiori porteranno in scena un’opera ispirata alla vicenda di Giulia Cecchettin, una giovane vittima di violenza. Questa rappresentazione si propone non solo di intrattenere, ma anche di educare e sensibilizzare i giovani su un tema così delicato.

Il galà di beneficenza “Passi di libertà”

Il gran finale delle iniziative sarà il galà di beneficenza “Passi di libertà”, previsto per il 30 novembre. Questo evento, che unisce danza e musica, mira a raccogliere fondi per il Centro antiviolenza di Legnano. La partecipazione a questo galà rappresenta un’opportunità concreta per contribuire a una causa fondamentale e per sostenere le attività quotidiane di supporto alle donne vittime di violenza.

Un messaggio di speranza e cambiamento

Ilaria Maffei, assessore alla Comunità inclusiva, ha sottolineato l’importanza di queste iniziative, evidenziando il valore della collaborazione tra istituzioni e associazioni. “È fondamentale radicare nella vita quotidiana una vera cultura della parità di genere”, ha affermato, auspicando che questi eventi possano contribuire a una maggiore sensibilizzazione su un tema cruciale per la nostra società.

In aggiunta, tutte le attività in programma sono ad ingresso libero, ad eccezione del galà di beneficenza, per il quale sarà richiesta un’offerta. Questa apertura dimostra l’intento di coinvolgere quante più persone possibile nella lotta contro la violenza di genere.

Infine, come ogni anno, è stato realizzato un manifesto per il 25 novembre dagli studenti del Liceo Artistico Dell’Acqua. Il progetto, guidato dal professor Gaetano Drago, ha visto la creazione di un’opera che rappresenta il Monumento al Guerriero come simbolo di lotta contro la violenza, con scarpe rosse allineate sui marciapiedi, simbolo delle donne vittime di violenza.