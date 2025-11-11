Aggressione Antisemita in Stazione a Milano: Arrestato un Giovane Suspetto

Un grave episodio di violenza contro turisti ebrei presso la Stazione Centrale di Milano ha sollevato preoccupazioni significative riguardo all'antisemitismo in Europa.

In un pomeriggio di lunedì 10 novembre, la Stazione Centrale di Milano è diventata teatro di un episodio di violenza che ha scosso i presenti. Un giovane di 25 anni, originario del Pakistan, è stato arrestato dopo aver aggredito verbalmente e fisicamente un gruppo di turisti ebrei ortodossi americani. Questo evento ha riacceso il dibattito sull’antisemitismo in Europa, un tema che continua a sollevare preoccupazioni e discussioni.

La dinamica dell’aggressione

Intorno alle 13:00, un gruppo di giovani turisti, riconoscibili per le loro tradizionali kippah, si trovava sulla banchina 8 in attesa del treno per Venezia. Mentre controllavano i tabelloni delle partenze, l’aggressore si è avvicinato e ha iniziato a lanciare frasi di protesta riguardanti il conflitto in Medio Oriente, in particolare accusando riguardo al massacro di bambini in Palestina. Queste frasi, cariche di odio e provocazione, hanno rapidamente portato a un attacco fisico.

Dettagli dell’aggressione

Passando dalle parole ai fatti, il giovane pakistano ha colpito uno dei turisti con un pugno, ferendolo alla testa con un anello di metallo che indossava. L’aggressione, che ha visto il ragazzo colpito tentare di allontanarsi, è continuata con ulteriori calci e pugni. Diversi passeggeri, testimoni della scena, hanno cercato di intervenire per fermare l’aggressore, mentre un addetto alla sicurezza ha prontamente allertato le forze dell’ordine.

Intervento delle forze dell’ordine

Le pattuglie della Polizia Ferroviaria, già presenti nella stazione, sono intervenute immediatamente. L’aggressore è stato arrestato e condotto in questura, dove è stato accusato di lesioni personali aggravate da motivi di odio razziale, etnico e religioso. Il giovane, che era giunto a Milano da Trento, non ha precedenti penali associati a gruppi estremisti, secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla Digos.

Le conseguenze per la vittima

Il giovane aggredito ha ricevuto assistenza immediata da parte dei presenti e successivamente è stato trasportato all’ospedale Fatebenefratelli in codice verde. Fortunatamente, le sue condizioni non sono risultate gravi, ma l’episodio ha destato un forte allarme tra i passeggeri della stazione. La visione delle immagini delle telecamere di sicurezza ha confermato la dinamica dei fatti, evidenziando la rapidità con cui si è svolto l’attacco.

Un fenomeno preoccupante: l’antisemitismo in aumento

Questo episodio di violenza non è un caso isolato. Un’analisi più ampia del contesto europeo mostra un preoccupante incremento di atti antisemiti nelle città italiane e in tutta Europa. Manifestazioni ostili, vandalismi nei confronti di sinagoghe e istituzioni ebraiche sono solo alcune delle manifestazioni di intolleranza che si stanno verificando con crescente frequenza. Milano, un crocevia di culture e tradizioni, non è esente da questo clima di tensione.

Reazioni e necessità di intervento

Il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, ha espresso la sua preoccupazione per la sicurezza dei turisti e la necessità di un intervento legislativo per garantire che gli autori di atti di violenza non siano liberati dopo brevi periodi di detenzione. Secondo Meghnagi, molti turisti ebrei, in particolare quelli americani, scelgono di evitare Milano a causa del clima di odio percepito. È fondamentale affrontare il problema dell’antisemitismo con un impegno costante, sia a livello locale che nazionale.