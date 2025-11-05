Smantellata la Rete di Spaccio di Cocaina a Milano: Operazione Square dei Carabinieri

Un'operazione straordinaria dei Carabinieri ha scoperto un'organizzazione dedita al traffico di cocaina operante nel nord-ovest di Milano.

Il 3 novembre 2025 ha segnato una data cruciale per la lotta contro il traffico di droga nel milanese. I Carabinieri hanno eseguito un’importante operazione che ha portato all’arresto di undici individui, di cui tre in carcere e otto agli arresti domiciliari. Questa azione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano e ha coinvolto diversi comuni, tra cui Bollate, Garbagnate Milanese e Novate Milanese.

Un’organizzazione ben strutturata

Le indagini, durate sei mesi, hanno rivelato l’esistenza di un’organizzazione criminale con una struttura gerarchica ben definita. Il leader, un imprenditore edile di 35 anni soprannominato “Bad”, gestiva il traffico di cocaina e coordinava le operazioni di approvvigionamento e distribuzione. Sotto di lui, un gruppo di pusher operava in modo capillare, rifornendo diverse aree del milanese.

Il sistema di distribuzione

La rete di spaccio era particolarmente attiva in specifiche piazze di vendita, dove le dosi di cocaina venivano confezionate in forma quadrata, utilizzando cellophane termosaldato trasparente. Questa forma era così caratteristica che gli acquirenti memorizzavano i numeri di telefono degli spacciatori con il nome “Quadrato”, creando un sistema di riferimento diretto per procurarsi la sostanza.

Metodi di spaccio innovativi

I Carabinieri hanno scoperto che il traffico di droga avveniva in diversi contesti, dai parcheggi isolati ai giardini pubblici. I pusher si muovevano con discrezione, vendendo la droga anche davanti ai supermercati. In alcuni casi, le dosi venivano consegnate direttamente a casa, utilizzando metodi che richiamavano i servizi di consegna a domicilio. Intrigante è l’utilizzo dei cartoni delle pizze per occultare le dosi, una strategia astuta per eludere i controlli delle forze dell’ordine.

Sequestri e arresti significativi

Oltre agli arresti, l’operazione ha portato a ingenti sequestri. Nella residenza di “Bad” sono stati trovati 260 grammi di cocaina, oltre 14mila euro in contante, una pistola Beretta calibro 7,65 con la matricola abrasa e tutto il materiale necessario per il confezionamento della droga. Durante il blitz, è stato anche arrestato un giovane pusher di 22 anni, sorpreso con ben 220 dosi di cocaina e 235 euro in contante.

In totale, sono state sequestrate 328 dosi di cocaina, insieme a oltre 2.000 euro provenienti dall’attività illecita. Inoltre, altre 14 persone sono state denunciate a piede libero per il loro coinvolgimento nella rete di spaccio.

Implicazioni e futuro della lotta alla droga

Questa operazione, denominata “Square”, rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti nella regione. La scoperta di una rete così ben organizzata mette in evidenza la necessità di un monitoraggio costante e di interventi mirati per combattere il fenomeno dello spaccio. Le forze dell’ordine continueranno a vigilare e a intervenire con decisione per garantire la sicurezza dei cittadini.