Esplosione a Milano: aggiornamenti sulla tragedia in un palazzo residenziale

Un'esplosione ha colpito un palazzo a Milano, causando gravi danni e diversi feriti.

MILANO, ORE 10:00 – Un’esplosione è avvenuta questa mattina in un palazzo residenziale in Via Roma. Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 8:30.

I fatti

Chi: Residenti e soccorritori. Cosa: Esplosione in un palazzo. Quando: Oggi, 24 ottobre 2025, alle 8:30. Dove: Via Roma, Milano. Perché: Cause ancora da accertare.

Numerosi feriti sono stati riportati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze della Protezione Civile. AGGIORNAMENTO ORE 10:15: Il sindaco di Milano, Marco Rossi, ha dichiarato: “Siamo in contatto con le forze dell’ordine e i servizi di emergenza. La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità”.

Le conseguenze

Sul posto confermiamo che l’esplosione ha causato danni significativi alla struttura. Le operazioni di soccorso sono in corso e i residenti sono stati evacuati. AGGIORNAMENTO ORE 10:30: Le prime indagini suggeriscono un possibile guasto al sistema di riscaldamento come causa dell’esplosione.

Cosa succede ora

La situazione è in continua evoluzione. Rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.