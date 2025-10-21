×
Incendio a Roma: oltre 300 persone evacuate dalle abitazioni

Un incendio a Roma ha portato all'evacuazione di oltre 300 persone.

Roma – Un incendio è scoppiato nel pomeriggio nel quartiere di San Giovanni, coinvolgendo diversi condomini e costringendo all’evacuazione di oltre 300 persone. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, ma le fiamme si sono propagate rapidamente a causa del vento forte.

I fatti

Le autorità locali hanno attivato il piano di emergenza, inviando squadre di soccorso e ambulanze sul posto. Al momento non si segnalano feriti gravi, ma diversi residenti hanno manifestato sintomi di intossicazione da fumi.

Le conseguenze

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per domare le fiamme e riportare la situazione sotto controllo. Si prevede che la situazione possa migliorare nelle prossime ore, ma le operazioni di evacuazione continuano fino a nuova comunicazione.

