Incendio a Milano: un palazzo in fiamme provoca evacuazioni

Un incendio devastante a Milano ha costretto all'evacuazione di un intero palazzo.

Incendio a Milano: cosa è successo

Milano è stata colpita da un incendio devastante che ha interessato un palazzo nel centro della città.

AGGIORNAMENTO ORE 15:30 – Il rogo è scoppiato intorno alle 14:00 in via Monte Napoleone. Le squadre dei vigili del fuoco sono sul posto per domare le fiamme.

Dettagli dell’incidente

Le prime testimonianze indicano che l’incendio potrebbe essere stato causato da un’apparecchiatura elettrica difettosa. Numerosi residenti sono stati evacuati per motivi di sicurezza.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha dichiarato: “Stiamo lavorando per garantire la sicurezza di tutti. Le squadre di emergenza sono attive e stanno monitorando la situazione”.

Contesto

Questa non è la prima volta che Milano affronta un incidente di questo tipo. Negli ultimi anni, la città ha visto un aumento degli incendi negli edifici residenziali, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza antincendio.

Sul posto confermiamo che le operazioni di soccorso sono in corso e che non ci sono segnalazioni di feriti al momento.