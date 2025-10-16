Operazione Antidroga a Buccinasco: Arresti e Sequestri Sconvolgenti

Operazione della Guardia di Finanza: Scoperto un Ampio Traffic di Cocaina e Armi a Buccinasco.

Una recente operazione condotta dalla Guardia di Finanza ha rivelato una vasta rete di traffico di cocaina e armi, con collegamenti che si estendono dal Sud America fino a Milano. Questo intervento si è svolto in diverse località, tra cui Buccinasco e Trezzano sul Naviglio, dove sono stati effettuati arresti significativi.

Dettagli dell’operazione

Il risultato di questa imponente operazione ha portato all’arresto di dodici persone, con altre tre agli arresti domiciliari. Grazie alla collaborazione tra il Comando Provinciale di Milano e il Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata, è stato possibile smantellare una rete di narcotraffico che operava in modo sofisticato e ben organizzato.

La rete criminale

Le indagini, avviate nel 2020 e proseguite all’inizio del 2021, hanno rivelato un traffico di oltre 655 chili di cocaina, con un guadagno stimato di circa 19 milioni di euro. I narcotrafficanti si avvalevano di corrieri che trasportavano la droga attraverso i porti della Calabria, per poi smistarla nelle province di Milano, Pavia e Volpiano.

Profili degli arrestati

Il leader del gruppo, Giuseppe G., 51 anni, aveva forti legami con le principali famiglie mafiose calabresi. I membri del gruppo utilizzavano nomi in codice, come “Putin” per il capo e “Berlusconi” per il fornitore di cocaina, comunicando attraverso app di messaggistica criptata per mantenere segrete le loro attività illecite.

Luoghi di stoccaggio e scambio

La droga e le armi, tra cui quattro pistole semiautomatiche e un fucile d’assalto AK-47, erano stoccate in un appartamento a Buccinasco e in un box a Trezzano sul Naviglio, noto tra i membri del gruppo come “via dei soldi”. Le trattative avvenivano in vari luoghi, tra cui bar e pizzerie, utilizzati come punti di ritrovo per gli scambi.

Impatto sulla comunità

Il sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti, ha commentato l’operazione, sottolineando che la presenza della ndrangheta e della criminalità organizzata rappresenta un problema attuale. Ha evidenziato come i traffici illeciti continuino a infiltrarsi nel tessuto sociale della città, con nuove generazioni che utilizzano tecnologie moderne per le loro attività.

Collaborazione con le autorità

Il sindaco ha assicurato il continuo supporto dell’amministrazione locale alle forze dell’ordine, sottolineando l’importanza di strumenti come la videosorveglianza nella lotta contro la criminalità. La sinergia tra le istituzioni e le forze dell’ordine risulta essenziale per garantire la sicurezza e il benessere della comunità.

Questa operazione della Guardia di Finanza ha colpito un’organizzazione criminale di alto profilo, lanciando un messaggio chiaro: la lotta contro la criminalità organizzata rappresenta una priorità per le autorità. La comunità si dimostra pronta a collaborare per un futuro più sicuro.